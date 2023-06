Reemplazaron fardo de ropa por droga y BOA no detectó carga de 360 kilos





06/06/2023 - 06:55:16

Página Siete.- Un informe preliminar de la Policía reveló que 118 kilos de ropa fueron sustituidos por 478 kilos de cocaína y el sobrepeso no fue detectado por el personal de la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BOA), que estuvo a cargo del vuelo que partió el 11 de febrero de 2023 hacia Madrid, España, donde las autoridades de ese país detectaron la carga ilegal. Una segunda irregularidad descubierta en ese país es que la carga no fue declarada con remitente ni destinatario. Mientras la presidenta de la Aduana Boliviana, Karina Serrudo, señaló a una empresa de courier (de la que no dio el nombre), a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y a la empresa de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), pues las dos últimas tenían a su cargo la verificación de la carga, en un sector denominado “estéril”, antes de ser subidas al avión para que no se transportara nada ilegal. Informe fiscal El 2 de junio, “el asignado al caso se hizo presente en las oficinas de la Naabol, Viru Viru, tomó contacto con Pablo Pizarro, director regional en Santa Cruz (...) Asimismo, se tiene documentación emitida por el sector de carga de BOA que evidencia la existencia de la mercadería antes referida y que la misma contenía en su interior vestidos, ropa, etc. Que hacían un peso de 118 kilos”, señala parte del informe de la Fiscalía, al que Página Siete tuvo acceso. En esa línea, el informe del fiscal menciona el nombre de al menos cuatro personas que enviaron carga ese día por la misma empresa de courier, pero no se establece a quién le pertenecían las cajas que finalmente fueron descubiertas, el 12 de febrero, con 478 kilos de cocaína, en la zona de carga del aeropuerto de Barajas, Madrid. Inicialmente, los 118 kilos de ropa estaban al interior de cuatro cajas de cartón, luego las cajas se convirtieron en 12 y contenían la cocaína. El reporte de la Agencia Tributaria y de Aduana de España señala que la carga correspondía al vuelo de BOA, OB 776. Al hacer la revisión, verificaron que en su interior existían paquetes en forma de ladrillo, envueltos en plásticos, que al ser sometidos a pruebas dieron positivo a cocaína, toda la carga estaba valuada en 28,6 millones de dólares. Versión de la Aduana Al igual que lo hizo el domingo el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, José García, hoy la presidenta de la ANB salió a dar su versión y deslindar responsabilidades sobre el envío de la droga a España. En conferencia de prensa, Serrudo explicó que esa entidad, el día del vuelo, revisó la carga de ropa y confirmó que la misma correspondía y estaba correctamente registrada en el formulario, luego ésta pasó a un “área restringida” al que su personal no tiene acceso y está a cargo de Naabol y la Felcn. “Hasta donde nosotros hemos controlado, todo estaba normal, bien, ya cuando pasó al área estéril, donde, como dijo del Ministerio Público, posiblemente habría ocurrido la manipulación de esta carga”, sostuvo Serrudo. La Fiscalía sospecha que las cajas con ropa fueron cambiadas luego de la revisión en el área estéril, pues los dos funcionarios de BOA, que están detenidos por este caso, rompieron los precintos del container que tenía la carga, que habían sido colocados por la Felcn. Si bien el vuelo preveía la carga de los 118 kilos, BOA aún no ha dado una explicación sobre cómo no se detectó el sobrepeso de 360 kilos que se añadieron con la droga. Investigados De acuerdo a los datos de fuentes policiales de Santa Cruz, la Fiscalía indaga sobre la participación de al menos cuatro policías y se sospecha que la droga era de propiedad de un narco boliviano, Franklin Iván M.D.M., quien ya fue denunciado por narcotráfico y trata y tráfico de mujeres en 2016. El exministro Carlos Romero afirma que la red de narcos que envía droga a España está dirigida por un boliviano y recordó que en 2019 se desarticuló a un grupo de funcionarios del aeropuerto de Viru Viru y policías de la Felcn que se dedicaban a este ilícito. Los expresidentes Evo Morales y Carlos Mesa afirman que el narcotráfico ha penetrado al gobierno de Luis Arce y responsabilizan a los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño y al de Gobierno, Eduardo Del Castillo. “La dimensión del caso exige que se intervengan las entidades involucradas”, publicó Mesa en su cuenta de Twitter. En tanto, el director general de la Felcn, José Illanes, admitió ayer que tuvo conocimiento del caso de transporte de droga a España en marzo. “De la mercadería no declarada se tomó conocimiento a finales de febrero, pero recién en marzo tomamos conocimiento de que se trataba de droga, de sustancias controladas”, declaró el coronel, según DTV. Horas más tarde, en Santa Cruz, un contingente de 30 efectivos antidroga, dirigidos por los fiscales a cargo del caso, intervinieron el aeropuerto de Viru Viru en busca de más indicios sobre el caso. Hasta el cierre de edición de esta nota no se tenía reporte sobre secuestro de documentos o personas aprehendidas.