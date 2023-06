Patty se va de cónsul a Perú y deja a su sobrina de 19 años como apoderada en el caso Golpe I





06/06/2023 - 06:48:56

Erbol.- Antes de asumir como diplomática, la exdiputada Lidia Patty dejó como apoderada a su sobrina de 19 años de edad para seguir adelante con el caso denominado “Golpe de Estado I”. El Testimonio Notarial fue realizado en fecha 15 de mayo. Mediante el mismo, Lidia Patty otorgó Poder Especial a su sobrina, para representarla en el proceso contra Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y los otros implicados en el caso. “En suma este mandato faculta a la apoderada a realizar todos aquellos actos no previstos en forma específica respecto a actuaciones frente a las diferentes entidades, autoridades y oficinas en sus diferentes instancias, nacionales, departamentales y/o regionales, así como las diferentes oficinas y entidades que sean requeridas para su materialización respecto al proceso”, dice el Testimonio. De acuerdo con la documentación, la sobrina de Patty nació en diciembre de 2003, por lo cual tiene 19 años. El apersonamiento de la sobrina de Patty fue presentado el 1 de junio ante la Fiscalía, bajo el patrocinio del abogado Jorge Nina, el mismo que representa a la exdiputada en el caso “Golpe I”. El abogado Nina confirmó que se trata de la sobrina de la exdiputada. Señaló que la ley no impide dejar como apoderada a una familiar y enfatizó que la joven es mayor de edad. El abogado de Jeanine Añez, Luis Guillén, consideró que la familiar de Patty solamente será dirigida o utilizada en este proceso. Patty comenzó este caso a finales de 2020, cuando presentó la denuncia contra Luis Fernando Camacho y otros implicados por el delito de terrorismo. Desde entonces, se produjo la aprehensión de Jeanine Añez, dos exministros, exjefes militares, además del gobernador cruceño. Ahora, a partir de junio, Lidia Patty es Cónsul de Bolivia en Puno, Perú, por lo cual no podrá seguir adelante el proceso de manera presencial en el país.