Abogado anticipa de la llegada de un segundo contingente de militares venezolanos en junio





06/06/2023 - 06:36:11

El Deber.- El Gobierno confirmó el ingreso de 65 militares venezolanos a territorio boliviano, aunque el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que fue con carácter académico. Ahora, el abogado Omar Durán adelantó que se prevé otro ingreso de un centenar de uniformados venezolanos antes de la primera quincena de junio. “El 10 de junio está ingresando otro contingente, más de 100 efectivos, son dos compañías, o dos escuadrones. No conocemos en calidad de qué están viniendo, puede ser de visita, pero por más visita que sea deben tener autorización congresal (de la Asamblea)”, detalló el abogado. El 31 de mayo, fue Durán quien alertó del arribo de un contingente militar venezolano y dado el número, los mismos fueron alojados en tres distintos lugares: el Círculo de Oficiales del Ejército (COE), el hostal Naval de la zona de Miraflores y el hotel Aeronáutico, ubicado en la avenida Montes de La Paz. Según el ministro de Defensa dijo que la presencia es “con fines de pasantía y con fines académicos, todos los que están presentes son de la Escuela de Altos Estudios Nacionales, Mariscal Antonio José de Sucre. Estos académicos tienen en su carrera militar una situación muy similar a nuestra Escuela de Altos Estudios Nacionales que tenemos los bolivianos, están realizando estas pasantías para compartir algunos conocimientos, su estadía es con fines estrictamente académicos”, dijo la autoridad en conferencia de prensa, pero no mencionó al segundo contingente. El inciso 22 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es la de autorizar excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extranjeras, determinando el motivo y el tiempo de permanencia, precepto que no fue cumplido. El ministro aseguró que al ser tropas académicas no requieren del permiso del poder político y que por esa razón no hubo ningún trámite ante los legisladores. Los opositores se lanzaron contra el Gobierno y le acusaron de incumplir la Cara Magna y de inmediato presentaron peticiones de informe oral al ministro de Defensa.