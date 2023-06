El frío no dará tregua esta semana y las temperaturas seguirán bajando





06/06/2023 - 06:29:44

La Razón.- Aunque ya el frío es bastante intenso, incluso con temperaturas bajo cero, el invierno apenas inicia y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipó que las temperaturas continuarán en descenso. “Para esta semana vamos a estar con cielos despejados en gran parte del altiplano de La Paz, Oruro y Potosí; por tanto, las temperaturas mínimas van a continuar descendiendo, no así las temperaturas máximas”, explicó la pronosticadora del Senamhi, Marisol Portugal, en Bolivia TV. En cuanto al oriente y los valles se anticipó que, luego del paso de un frente frío, las temperaturas se estabilicen y lleguen a parámetros “agradables”. El mayor golpe del invierno se vive ahora en el occidente del país. “En horas de la mañana hay que abrigarse bastante, ya que las temperaturas van a continuar descendiendo. A partir de las cinco de la tarde nuevamente hay que abrigarse, dado que las temperaturas empiezan a descender”, recomendó la especialista. En La Paz y El Alto ya se han registrado temperaturas bajo cero. Incluso en mayo en el departamento paceño, el municipio de Jesús de Machaca marcó la más baja del mes en el país con 14,9 grados bajo cero. A la par, se reporta un incremento de casos de infecciones respiratorias agudas; por lo que el consejo de los especialistas es mantenerse abrigado y no descuidar las medidas de bioseguridad; como el uso de barbijo (aún obligatorio en espacios cerrados), distanciamiento social y desinfección constante de manos.