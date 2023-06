Después de terminar con Taylor Swift, Matty Healy besa a un hombre en concierto





05/06/2023 - 19:18:54

Después de causar conmoción entre sus fans mexicanos al anunciar tres fechas de su Eras Tour en la Ciudad de México, se reporta que la cantante Taylor Swift y Matty Healy terminaron su noviazgo. Un día antes de la noticia, el líder de la banda The 1975 volvió a estar al centro de una polémica, ya que durante su más reciente concierto besó a un hombre. Este lunes, TMZ dio a conocer que la intérprete de Shake it off se encuentra soltera de nueva cuenta y citó a un informante cercano a la ahora ex pareja, como quien pudo confirmar que la breve relación llegó a su fin. Sin embargo, no pudo establecer una fecha sobre este hecho. Taylor y Matty desataron rumores de un noviazgo apenas en mayo pasado, cuando el músico de 34 años fue visto en los tres conciertos que la cantante y compositora de 33 años ofreció en la ciudad de Nashville. Después de ese momento, parecía que se habían vuelto inseparables… hasta ahora, que se confirmó su truene. De acuerdo con TMZ, la última vez que Taylor Swift y Matty Healy fueron vistos juntos, fue durante una salida a cenar, el pasado 25 de mayo, aunque en realidad no se tiene una fecha exacta en la que finalmente ocurrió la ruptura entre los cantantes, quienes se conocieron originalmente en 2014. Sin embargo, el portal de noticias destacó un detalle –ocurrido este fin de semana– que habría dejado en claro que las cosas habían terminado entre ambos. Y es que durante un concierto que The 1975 dio en Dinamarca, el viernes 2 de junio, Matty retomó su costumbre de besar a personas de forma aleatoria durante el show. En esta ocasión, el “afortunado” fue un guardia de seguridad que se encontraba junto al escenario y quien fue el elegido por el ahora ex novio de Taylor Swift para besarlo en la boca. Una acción que ya se había vuelto costumbre y que fue documentada en video en distintas ocasiones en otros conciertos de la banda y a la que el cantante habría puesto en pausa, por “respeto” a Taylor, según explicó TMZ. En noviembre de 2022, en otro concierto de The 1975, Matty subió a un fan al escenario y también lo besó apasionadamente en la boca. Esta nueva ruptura se dio luego de que Taylor Swift terminó una relación previa, con Joe Alwyn, con quien estuvo durante seis años y que, hasta ahora, es el noviazgo más largo que la intérprete de Bad blood ha tenido, en su muy conocido historial amoroso.