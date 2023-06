Fuerza antidroga admite que conoció en marzo sobre el cargamento de droga en BOA





05/06/2023 - 18:36:56

Página Siete.- El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel José Illanes, admitió este lunes que la fuerza antidroga tuvo conocimiento en marzo de este año del cargamento de cocaína que trasportó un avión contratado por Boliviana de Aviación (BOA) hacia Barajas, España. “De la mercadería no declarada se tomó conocimiento a finales de febrero, pero recién en marzo tomamos conocimiento de que se trataba de droga, de sustancias controladas”, señaló Illanes, según DTV. De esa manera, el jefe antidroga reconoció que esa instancia ya sabía del transporte de 478 kilogramos de cocaína desde el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz hasta Barajas Madrid-España. Señaló que las autoridades españolas brindaron escasa información sobre el caso, y que tampoco llegaban más datos por conductos regulares como la Cancillería. En ese sentido, aseguró que la Felcn inició la investigación por su lado. “Hoy estamos realizando la investigación. El delito es personal y se está verificando quiénes estaban inmersos en el trabajo de deliberación de carga”, manifestó. El pasado viernes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a dos funcionarios de BOA aprehendidos por este caso y mencionó que no se tiene aún con precisión si se trata de un solo envío de carga de droga o si hubo otros más, debido a que recién tomaron conocimiento de la carga de droga. “Probablemente como este operativo ha sido efectuado en el mes de febrero de la gestión en curso, y nos encontramos en el mes de junio, no tenemos la plena certeza ni sabemos si hubiese sido el único envío de cargamento ilegal que hubiesen realizado estas personas o acompañados de terceras personas. Esta es una investigación aún preliminar”, refirió Del Castillo. Por su parte, el exministro Carlos Romero calificó de inaceptable que el ministro de Gobierno no haya tenido conocimiento sobre este cargamento de droga que fue secuestrado el 12 de febrero de este año, en España. Romero calificó como “una burla para el país y la comunidad internacional” la aprehensión de dos estibadores que trabajaban en BOA como únicos responsables del envío de la millonaria carga. Afirmó que él conoció el caso en febrero y en el hecho estarían involucrados altos niveles de mando de la Felcn, cuyos uniformados y patrullas caninas no detectaron el cargamento ilegal. Por su parte, la criminóloga Gabriela Reyes anticipó que este caso de la carga de droga en vuelo de BOA ya se sabía en febrero pasado y que el director Felcn ya tenía conocimiento, pero no de manera formal. La criminóloga planteó tres hipótesis sobre cómo los 478 kilos de cocaína enviados a España, llegaron a la plataforma de embarque. Dijo que la primera es que “ingresó por la reja, en este caso, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) es responsable, ya ellos controlan tanto vehículos como personas que ingresan a plataforma”; una segunda “es que se haya subido en maletas, pero sin acompañantes, quiere decir que entró como una maleta etiquetada y luego puesta en el contenedor de carga”; y la tercera teoría es la que dio el exministro Romero de que la droga ingresó mediante una avioneta que aterrizó en la pista y se cargó directamente la sustancia controlada. En día pasados, se conoció que la Administración de Aduanas de España se incautó de 478 kilos de cocaína en un vuelo procedente del aeropuerto Viru Viru, Santa Cruz. Esa institución reportó que dicha intervención es una de las mayores de los últimos años en Barajas. Se conoce que en febrero BOA alquiló un avión a la aerolínea española Wamos Air para hacer este vuelo.