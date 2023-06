Camacho acusa a Arce y a Evo de tapar la crisis económica, la corrupción y el narcotráfico, atacando al modelo productivo cruceño





05/06/2023 - 14:11:24

Ante la preocupación por el amedrentamiento y estigmatización que está sufriendo Santa Cruz por parte del gobierno central, luego de destaparse el caso del banco Fassil, el gobernador Luis Fernando Camacho, desde el penal de San Pedro de Chonchocoro, acusó a Arce y a Evo de tapar la crisis económica, la corrupción y el narcotráfico, atacando al modelo productivo cruceño A través de una carta que fue leída en Casa de Gobierno por el asesor de Gestión Efraín Suárez, en compañía de secretarios y directores, se dirige personalmente al presidente Luis Arce y a sus militantes del partido del MAS, a quienes acusa de estar utilizando la quiebra y el escándalo financiero de esta entidad para atacar a Santa Cruz y la vitalidad de su modelo de producción, frente al modelo populista que agoniza, ahogado en la corrupción en casos de narcotráfico en esta severa crisis económica, sin solución de parte del gobierno. Camacho enfatiza que el sector privado es generador de empleos e inversiones, mientras que el masismo se basa en el “clientelaje político” que malgasta los recursos del país, poniendo como ejemplo que durante los gobiernos del MAS el Estado ha invertido de forma desequilibrada e irracional, en la región cocalera de El Chapare (Cochabamba), por encima de los $us 1.500 millones. Por el contrario, Santa Cruz aporta el 31% del PIB y genera el 70% de los alimentos para el país, además que concentra el 47% de la cartera de créditos bancarios. “Esa es la fuerza y la vitalidad del modelo productivo cruceño”, enfatiza. Ante ello, la primera autoridad del departamento afirma que el departamento necesita un clima de libertad para competir y prosperar, además de la defensa de la propiedad privada, el estado de derecho y las libertades ciudadanas. Santa Cruz ha impedido que se imponga una dictadura cubana Igualmente Camacho exaltó que si este gobierno no ha impuesto una dictadura como en Cuba es gracias a la propuesta de autonomía de los cruceños, que data de las aspiraciones del federalismo. “Santa Cruz y las luchas autonomistas que se expandieron a otros departamentos, y que costaron muertos, persecuciones y encarcelamientos, fueron el freno y el límite para impedir que en su momento Evo Morales y el masismo no sigan la senda de los dictadores castristas y chavistas”, prosigue Camacho, haciendo alusión a los expresidentes cubanos y venezolano. También repasa los hechos de 2019 nacidos del movimiento ciudadano que luchó contra el fraude electoral. Por último, Camacho criticó la corrupción del estatismo centralismo. Indicó que la burocracia del centralismo mantiene más 70 empresas estatales deficitarias solo para dar empleos a sus militantes, y ha nacionalizado industrias para llevarlas a la quiebra, instalando plantas de leche y de azúcar donde no hay vacas y caña de azúcar.