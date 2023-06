Criminóloga plantea tres hipótesis sobre cómo se metió la droga a Viru Viru





05/06/2023 - 14:02:48

Página Siete.- La criminóloga Gabriela Reyes planteó tres hipótesis sobre cómo los 478 kilos de cocaína enviados a España, a través de un vuelo contratado por Boliviana de Aviación (BOA), llegaron a la plataforma de embarque. Además, señaló que el caso involucra al menos a cinco instituciones. “Hay tres hipótesis sobre cómo la droga entró al aeropuerto y llegó a la plataforma. La primera de ellas es que ingresó por la reja, en este caso, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) es responsable, ya ellos controlan tanto vehículos como personas que ingresan a plataforma. La segunda hipótesis es que se haya subido en maletas, pero sin acompañantes, quiere decir que entró como una maleta etiquetada y luego puesta en el contenedor de carga. La tercera teoría es la que dio el exministro de Gobierno Carlos Romero, esta teoría señala que la droga haya podido ingresar mediante una avioneta, aterrizar en la pista y haber sido cargada directamente”, explicó Reyes, en una entrevista con Unitel. La criminóloga agregó que independientemente de la manera en la que se metió la droga a la plataforma y la forma en cómo fue cargada en el avión, al menos cinco instancias están en la mira: la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), la seguridad especial aeroportuaria, la Aduana, Naabol y BOA. “Para estos tres modos, son cinco agencias las que están en cuenta. Primero la Felcn, ellos revisan sí o sí todo lo que ingresa en el avión, hasta revisan la puerta del buzón del avión. Entonces, llama la atención que no haya nadie de la Felcn detenido. Después está la seguridad especial aeroportuaria, la aduana, Naabol y BOA”, explicó. Reyes indicó que no se entiende por qué la Felcn no es investigada, siendo la primera línea de defensa en el aeropuerto. “La Felcn debería ser investigada. En aeropuertos están para eso, ese es su rol. Además, hay que ver dónde está ubicada estratégicamente la Felcn en el aeropuerto. Además de estar en los escáneres, con los canes, estar en las cámaras de vigilancia, sí o sí revisan todo lo que entra en el la puerta del buzón del avión. Entonces, llama la atención que en las imágenes no se haya visto a nadie controlando y que hasta el día de hoy no haya nadie detenido”. Asimismo, la experta indicó que estima que en el caso están implicados al menos 10 personas de manera directa y 20 de manera indirecta. “Aproximadamente, nosotros calculamos que hay entre 10 personas que pudieran estar involucradas de manera directa, unas 20 de manera indirecta y no nos olvidemos que en aeropuerto hay aproximadamente unas 25 cámaras de las cuales unas 10 o cinco han debido captar todo el recorrido de la droga”.