El Gobierno confirma ingreso de militares venezolanos con fines académicos





05/06/2023 - 13:56:14

El Deber.- Un grupo de 65 militares venezolanos de distinta graduación ingresó al país en el curso de la última semana y permanecerá en el país durante 10 días. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que los uniformados llegaron a territorio nacional con fines académicos. “Efectivamente, militares venezolanos han ingresado al país, pero este ingreso se ha realizado con fines de pasantía y académicos. Todos los que están presentes son de la Escuela de Altos Estudios Nacionales Mariscal Antonio José de Sucre”, afirmó la autoridad. Según el artículo 158 de la Constitución, la Asamblea Legislativa debe autorizar excepcionalmente “el ingreso y tránsito temporal” de fuerzas militares extrajeras determinado el motivo, el tiempo y la permanencia. Según Novillo, este permiso no es necesario para motivos académicos, de acuerdo con lo que señala la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Además, aseguró que los uniformados llegaron sin armas porque el propósito de su estadía no está relacionado con una operación militar. “La ley dice que no se entenderán como tropas el ingreso de militares con fines académicos al país. Bajo ese concepto, no es necesario pedir la autorización porque esta activada se realiza de manera permanente entre Fuerzas Armadas entre países amigos”, apuntó Murillo a la prensa en Santa Cruz. Desde la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) enviarán una petición de informe para que la autoridad esclarezca ante la Asamblea Legislativa las razones de esta visita.