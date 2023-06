Aduana deslinda responsabilidad sobre el narco-vuelo: Hasta donde nosotros hemos controlado, todo estaba normal





05/06/2023 - 13:51:49

Erbol.- La Aduana Nacional de Bolivia deslindó responsabilidades sobre el envío de casi media tonelada de droga en un avión de Boliviana de Aviación (BoA), bajo el argumento de que hizo de manera correcta el control de la mercadería y no tiene acceso al área donde presuntamente se vulneró la carga para ponerle cocaína. “Hasta donde nosotros hemos controlado, todo estaba normal, todo estaba bien, estaba aforado”, dijo la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo. El envío de droga se registró el 11 de febrero. Recentinamente España reveló que en ese entonces había incautado 478 kilos de cocaína que se encontraban en la bodega de un vuelo de BoA procedente de Santa Cruz. Según las investigaciones iniciales, funcionarios de BoA habrían vulnerado el precinto de control de la carga para poner la droga en el envío. Dos fueron enviados a la cárcel por este hecho. Serrudo explicó que la Aduana hace el control de certificaciones, autorizaciones y documentos para cotejar que la mercancía de exportación corresponde a la declarada por el servicio de Courier. Una vez que pasa el control de Aduana, la carga pasa a ser verificada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN) para establecer si tiene sustancias controladas. “A partir de ese momento, nosotros (Aduana) ya no tenemos tuición sobre esa mercancía, porque ya la hemos verificado, ya hemos nos hemos cerciorado que tiene la autorización, cumple con todo los requisitos”, recalcó. La presidenta de la Aduana insistió que sus funcionarios no tienen ingreso al área estéril donde se controla si existen sustancias controladas en la carga, como tampoco en los vagones donde se jabría producido la manipulación. “Ingresa (la carga) a esta zona estéril o áreas restringidas donde la Aduana no tiene acceso para otra vez tocar la carga. Nosotros no podemos dos veces controlar la carga”, precisó. Serrudo informó que la Aduana se ha apersonado al proceso de investigación y remitió todas las grabaciones y documentos que tiene.