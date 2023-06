Arce: Bolivia alcanza superávit comercial de $us 71 millones a abril y tiene mayor disponibilidad de dólares





05/06/2023 - 13:48:58

A abril del presente año, Bolivia alcanzó un superávit comercial de $us 71 millones, lo que significa que avanza en la reconstrucción económica y tiene mayor disponibilidad de dólares, pese al contexto internacional adverso. “Seguimos avanzando en la reconstrucción económica. En abril de 2023, el valor de nuestras exportaciones alcanzó a $us 988 millones, frente a importaciones de $us 917 millones, reflejando un superávit comercial de $us 71 millones”, publicó el presidente Luis Arce en sus redes sociales. Al respecto, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, en conferencia de prensa explicó que las exportaciones se incrementaron al pasar de $us 977 millones en marzo de este año a $us 988 millones a abril. Por otra parte, las importaciones redujeron de $us 1.080 millones en marzo a $us 917 millones en abril. “Es decir las exportaciones superan a las importaciones en 71 millones de dólares, lo que se traduce en una mayor y disponibilidad de dólares en nuestra economía beneficiando la oferta de divisas en nuestro país”, afirmó. Las exportaciones fueron aumentando desde febrero por la apertura nuevamente del comercio con Perú, cuyos conflictos sociales disminuyeron y pese a la coyuntura externa adversa en la que los precios internacionales cayeron en las principales materias primas. “A pesar del contexto externo desfavorable, la recuperación económica y la mayor producción de bienes exportables en general hace que el valor de las exportaciones haya registrado un incremento”, precisó. Se registró un incremento en las exportaciones de productos derivados de soya, pues éstas pasaron de $us 89 millones a $us 165 millones, entre marzo y abril, es decir de 148 toneladas (t) a 247 toneladas, entre esos mismos meses. “También es importante destacar que por primera vez se registraron exportaciones de electricidad al vecino país de Argentina, las cuales ya vienen favoreciendo a la mayor disponibilidad de dólares en nuestro país y, por ende, al superávit en la balanza comercial”, destacó. Respecto a las importaciones, el director ejecutivo del INE agregó que se registraron caídas en suministros industriales y combustibles debido a un desplome principalmente en el precio de los mismos. “El precio promedio de las importaciones cae un 1,6 por ciento y el volumen cae en un 13,4 por ciento, haciendo que las importaciones caigan en 14,4 por ciento, esto desmiente y desmitifica las aseveraciones que salen en algunos medios de prensa”, agregó. ABI