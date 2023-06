Arcista responde a Evo: El MAS está en el Gobierno, el que no está es el tirano cobarde





05/06/2023 - 13:46:48

Página Siete.- Luego de que el expresidente Evo Morales manifestara que “el MAS no está en el Gobierno”, el diputado arcista Rolando Cuéllar le respondió y remarcó que el MAS está en el Gobierno institucional y electoralmente. Sin embargo, subrayó que quien no está en el Ejecutivo es Morales, a quien calificó de “tirano cobarde”. “Queremos decirles a los militantes del instrumento político que el MAS está en el Gobierno institucionalmente y electoralmente. El que no está en el Gobierno es el tirano cobarde de Evo Morales”, escribió Cuéllar en su cuenta de Facebook. Durante su programa dominical, el jefe del MAS, afirmó: “El MAS no está en el Gobierno, quiero que sepa el pueblo boliviano. Últimamente, la derecha maneja, no entiendo”. Morales remarcó su opinión mediante su cuenta de Twitter y acusó a los ministros de atacar a la dirigencia nacional de ese partido. “No sé a dónde nos va a llevar como país la corrupción y protección al narcotráfico. Lamentamos que se proteja a ministros con la única condición de que ataquen a nuestra dirigencia nacional. Reiteramos por responsabilidad ante el pueblo que el MAS-IPSP no está en el gobierno”, escribió. Durante su programa radial, el líder del MAS acusó a los ministros de estar “destrozando” la gestión de Luis Arce por “ambiciones económicas” y apuntó que el presidente Arce es “engañado”, porque “no tiene mucha experiencia en el mando”.