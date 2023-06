Diputada Terrazas recibe 22 denuncias por pederastia y urge a conformar una Comisión de la Verdad





05/06/2023 - 11:46:54

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pamela Terrazas, informó que hasta la fecha recibió 22 denuncias de pederastia y urgió la necesidad de conformar una Comisión de la Verdad para atender e investigar los casos cometidos por miembros de la Iglesia. Observó que, a la fecha, no haya avances en el trabajo del Ministerio Público sobre el caso de pederastia, del que ella tiene en registro 22 casos confirmados. “También llama la atención la falta de protección a las víctimas por parte del Ministerio Público y otras instituciones llamadas por ley. Nos preocupa que no se haya aprobado la ley de creación de la Comisión de la Verdad, es urgente que se dé luz verde”, mencionó Terrazas, según un reporte de prensa. Precisó que, de las 22 denuncias, la mayoría fue remitida a la Fiscalía de Cochabamba, donde reside el caso y se tiene que ver cuánto de avance tienen cada una de ellas. “No podemos dar los nombres (de los presuntos involucrados) porque se entorpecería la investigación, pero no se quiere atacar a la Iglesia Católica ni a la evangélica o adventista”, afirmó la parlamentaria. La legisladora encabeza la recepción de estas denuncias que se tienen en contra miembros de la Iglesia. ABI