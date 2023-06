Manifiesto: Llega a su fin la serie al estilo Lost que triunfó en Netflix





05/06/2023 - 11:41:39

Infobae.- “Lo que empezó hace años como un vuelo de fantasía en lo más profundo de mi imaginación se ha convertido en el viaje a reacción de toda una vida”, estas son algunas de las impresiones del creador de la serie Manifiesto (Manifest), Jeff Rake, durante una entrevista a la publicación Entertainment Weekly. La trama de esta ,de Netflix se enfocó en una tripulación que regresaba a casa a bordo de un avión, luego de unos días de vacaciones en Jamaica. Se trataba del vuelo 828 de Montego Air, que luego de una intensa turbulencia aterrizaba en un aeropuerto donde los esperan patrulleros y ambulancias. Pero el conflicto aparecía cuando les informaban que el avión estuvo desaparecido durante cinco años. Es decir, el vuelo había salido de Jamaica en 2013 y al momento de aterrizar era el año 2018. El fenómeno paranormal no tarda en aparecer y se convierte en una historia de suspenso y ciencia ficción. Así, iba avanzando en la trama con misterios, fenómenos insólitos y también mostrando la vida de cada personaje que debía volver a su casa y familia luego de haber estado desaparecido durante ese tiempo. El eje central estaba dado en los personajes de los hermanos Michaela y Ben Stone (interpretados por Melissa Roxburgh y Josh Dallas, respectivamente). Ambos están en el aeropuerto antes de despegar con sus padres y la esposa de Ben con sus dos hijos gemelos, Cal (Jack Messina) y Olive (Luna Blaise). El pequeño Cal está atravesando un cáncer muy invasivo, mientras que, Michaela está en dudas de casarse o no con su novio Jared (J. R. Ramirez), quien es miembro de la policía como ella.

Pero anuncian que el vuelo tiene una sobreventa y algunos deciden quedarse a tomar el próximo a cambio de 400 dólares. Así, Michaela y su hermano se quedan con Cal en el avión que sufrirá el salto temporal, mientras el resto de la familia toma el primer vuelo sin problemas. El drama, que se estrenó en EEUU en el canal NBC en 2018, había sido concebido para durar seis temporadas. Pero fue cancelado en 2021, luego de su tercera tanda de episodios. Así fue como la varita mágica de Netflix decidió sumarlo a su catálogo y agregar una cuarta temporada. Esta última entrega fue dividida en dos partes y ahora, los seguidores de hace tantos años, ya pueden disfrutar de los capítulos que serán resolutivos de todos los misterios. El paralelo con Lost, creada por J. J. Abrams y Damon Lindelof y que contó con seis temporadas, no tardó en aparecer. Por un lado, por el tema de un misterio vinculado a un vuelo y, por otro, por el relato de cada personaje en sus historias previas y hacia el futuro (con los recursos de flashback y flashforward que tanto incluyó la mítica serie en su desarrollo). El reclamo de los fans al final de Lost todavía resuena por algunas páginas o redes sociales. Hubo fanáticos que estuvieron felices con el desenlace y otros que aún se sienten decepcionados. La producción había abierto tantos misterios en cada episodio, que muchos de ellos no llegaron a resolverse ni a explicarse para la audiencia. Con ese fantasma cerca, los guionistas se arremangaron para darle un final digno a Manifiesto. La sinopsis de esta segunda mitad (y final de la serie) adelantaba lo siguiente: “A medida que se acerca la fecha de la muerte y los pasajeros se desesperan por encontrar un camino hacia la supervivencia, un misterioso pasajero llega con un paquete para Cal que cambia todo lo que saben sobre el vuelo 828 y demostrará ser la clave para descubrir el secreto de las llamadas en este viaje convincente, alucinante y profundamente emotivo”. Lo cierto es que el título, que como se dijo anteriormente, había sido cancelado luego de la tercera entrega, pero logró contar con una temporada extra gracias al desembarco en Netflix. “Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado la avalancha de amor y apoyo que ha recibido esta historia, sus personajes y el equipo que trabaja tan duro para darle vida. Que podamos recompensar a los fans con el final que se merecen me emociona enormemente”, aseguró Jeff Rake emocionado cuando los fans lograron esta continuación.