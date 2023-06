Video: Un puente en construcción se derrumba por segunda ocasión en India







El puente en construcción Aguwani-Sultanganj, en Bhagalpur, en el estado indio de Bihar, se derrumbó por segunda vez este domingo. Funcionarios locales atribuyeron el colapso de la estructura, de 208 millones de dólares, a "fallos de diseño" y denunciaron que partes del puente fueron "destruidas deliberadamente" bajo el asesoramiento de expertos. El primer ministro del estado, Nitish Kumar, ordenó una investigación para identificar a los responsables y tomar las medidas necesarias.

#WATCH | Under construction Aguwani-Sultanganj bridge in Bihar�s Bhagalpur collapses. The moment when bridge collapsed was caught on video by locals. This is the second time the bridge has collapsed. Further details awaited.



(Source: Video shot by locals) pic.twitter.com/a44D2RVQQO