Fiscalía cita a declarar a 32 personas en calidad de testigos en el caso Golpe de Estado I





05/06/2023 - 10:53:36

La Fiscalía Especializada Anticorrupción citó a 32 personas para que presenten su declaración informativa en calidad de testigos en el marco de las investigaciones en contra de Luis Fernando Camacho y otros implicados por el caso Golpe de Estado I. Se prevé que durante este lunes declaren Jorge Sibauty M., Carlos Ortiz C. y Antonio Serrate V., quienes deberán presentarse en la División Económica Financiera de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la capital cruceña. Según el portal DTV, estas personas están vinculadas a Camacho porque presuntamente acompañaron al excívico cruceño en su viaje a La Paz para dejar la carta de renuncia de Evo Morales y otros que presumiblemente participaron de la reunión en el hotel Casa Grande en noviembre de 2019, que terminó con la renuncia del exmandatario. Entre los testigos también están: Adriana Gil Moreno, Jerjes Justiniano A., Nadia Beller, Williams Estrada C, Freddy André Benegas R., José Luis Parada R., Luis Andrés Núñez S., Oscar Javier Rosas Z., Samuel Ruiz Arias, Sergio Alberto Nemtala, Oliver Gustavo Quiroz S., Luis Fernando Roca L. y Alfonso Montes P. Además de, Ruth Vaca B., Javier Jesús Uegel A., Roger Barba R., Gary Rejas F., Robin Gonzales V., Carlos Añez C., Juan Calle Z., Jonathan David Montaño A., Juan Marcelo López P., Carlos Hernán Arrien C., Nelson Gerardo Condori C., Roger Wilfredo Barba R., Delcy Verónica Martínez T., Diego Taboada S. y Alex Sáenz L. Según el cronograma del Ministerio Público, estas declaraciones durarán hasta el jueves 22 de junio según el horario establecido para cada ciudadano convocado. Caso Golpe I El denominado caso Golpe de Estado I inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales de 2020. En el proceso penal figuran la exsenadora Jeanine Áñez y los políticos que allanaron el camino ilegal en noviembre de 2019, entre ellos Luis Fernando Camacho, José Luis Camacho (padre) y Marco Antonio Pumari. En este caso, Luis Fernando Camacho es acusado y está detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro en La Paz por los delitos de terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo. Sin embargo, tras el hallazgo de nuevos indicios, la Fiscalía, en pasadas semanas, amplió la investigación por los delitos de instigación pública a delinquir, financiamiento al terrorismo y asociación delictuosa.