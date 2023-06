Salud reporta 15.948.296 dosis anticovid aplicadas, 40 casos positivos y 22.474 contagios de dengue





05/06/2023 - 07:37:21

El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta el domingo se aplicaron 15.948.296 dosis contra el Covid-19, se reporta 40 nuevos casos positivos de esa enfermedad y al menos 22.474 contagios de dengue. Se aplicaron esa cantidad de vacunas, entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional. De las 15.948.296 dosis, se aplicaron 6.494.488 primeras dosis, 5.297.419 segundas dosis, 2.489.091 terceras dosis, 668.630 cuarta dosis, 998.652 a dosis única a salubristas, maestros, personas de la tercera edad, mayores de 18 años y mujeres en gestación. El reporte establece que se aplicaron 766.852 primeras dosis y 555.045 segundas dosis a niños de 5 a 11 años, mientras que se inmunizaron con 815.087 primeras dosis y 644.729 segundas dosis a adolescentes de 12 a 17 años. El total de las vacunas gestionadas y adquiridas por el Gobierno nacional alcanza a 23.815.500 dosis. Hasta la fecha los gobiernos subnacionales no gestionaron, ni adquirieron ni una sola vacuna.

Reporte Covid-19 El Reporte Epidemiológico 1176 del domingo da cuenta que 69 pacientes se recuperaron de Covid-19 y fueron dados de alta; de acuerdo al diagnóstico masivo durante esa jornada se realizaron 664 pruebas, 40 dieron resultado positivo y 624 fueron descartadas. El informe emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes, establece que el acumulado nacional de pacientes recuperados hasta esa jornada asciende a 1.168.813. El registro de pacientes recuperados por departamento es el siguiente: 8 en Santa Cruz, 14 en Cochabamba, 36 en La Paz, 10 Chuquisaca, 0 en Tarija, 0 en Potosí, 0 en Oruro, 1 en Beni y 0 en Pando. Los nuevos contagios de esa jornada son: Santa Cruz 10, Cochabamba 1, La Paz 21, Chuquisaca 0, Tarija 0, Potosí 2, Oruro 6, Beni 0 y Pando 0. De igual manera el reporte establece que se lamentó el fallecimiento de 1 persona durante esa jornada a causa del virus y la tasa de letalidad en esta sexta ola alcanza a 0,2%. Casos dengue Los casos acumulados de Dengue en Bolivia llegan a 22.474 durante esta jornada no se reportó contagios y el total de fallecidos alcanza a 74. El departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de contagiados presenta 14.472 en total, Tarija 2.708, Beni 1.853, Chuquisaca 1.649, La Paz 1.027, Pando 145, y Cochabamba 620. Situación Tosferina El total de casos acumulados de Coqueluche en el país alcanzan a 385, de los que 275 son hasta 5 años y 110 mayores de ese rango de edad, 360 contagiados se recuperaron, se tiene 21 pacientes activos, hoy no se presentaron casos y se tuvo que lamentar 4 fallecidos. Mediante la línea gratuita 800 10 1104, el Ministerio de Salud y Deportes realiza el monitoreo constante de personas que se encuentran con sospecha de portar la enfermedad tanto de Covid-19, dengue o viruela del mono.