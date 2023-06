Costos agropecuarios suben 10% por falta de dólares e insumos caros





05/06/2023 - 07:34:00

El Deber.- Sobre llovido, mojado. A la insuficiente disponibilidad de diésel en zonas productivas de Santa Cruz e incipiente oferta de semillas para cultivos de rotación, principalmente de maíz, representantes de sectores agropecuarios revelan que la escasez de dólares en el mercado y el incremento de precios de los insumos importados atribuidos a la subida de las comisiones bancarias inciden hasta en un 10% en los costos de producción. No descartan ajustar el precio para el consumidor final. El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Adrián Castedo, informó que la subida del valor de las sales minerales, antiparasitarios, vitaminas y otros insumos pecuarios han implicado un incremento de entre un 5 y 10% en los costos de producción. Además, “el ajuste del valor de la mano de obra afecta y deteriora la economía del ganadero”, apuntó. Aludió que la suspensión de la vacunación contra la fiebre aftosa anunciada por el Gobierno trascenderá igualmente en una disminución de las inversiones en el sector. “El encarecimiento en los costos de los insumos, desincentivan las inversiones por los riesgos y menores márgenes”, indicó. En tanto, desde la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) indicaron que los costos de los insumos importados se elevaron en más del 10% y que el sector se ve afectado por la demora en la importación de los insumos que son necesarios en el día a día. “Existe una incidencia directa en los costos de producción y la elevación de éstos genera un desincentivo en los productores avícolas cuando los precios del pollo y el huevo no acompañan”, manifestaron, al dar cuenta de que la alimentación de las aves representa más del 60% del costo de producción del pollo y huevo. Según el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Bolivia (ANA), Ricardo Alandia, otro problema que encaran los productores del sector -debido a la escasez de dólares- es el encarecimiento de los insumos veterinarios para las aves, ante todo vitaminas y minerales, que son importados. “La insuficiente oferta y elevación del precio del maíz también repercute en los costos de producción avícola”, apuntó Alandia. A decir del presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), Eduardo Cirbian, si los costos de importación suben por las comisiones a las transferencias, la subida de costos de certificación o por cualquier otro trámite burocrático, esto se traslada al precio final del producto importado y, por lo tanto, el productor ve incrementado su costo de producción. “En el caso del sector lechero, este costo lo asume directamente el productor porque el precio de la leche no se cambia de manera unilateral, es un sector regulado”, dijo el dirigente. De manera general, según el titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, los costos de los insumos agropecuarios se han elevado un 10%, lo que trasciende en los costos de producción e inciden en la economía sectorial. A la par, indicó que la insuficiente provisión de diésel y el retraso en la entrega de suministros por parte de los proveedores amenazan con un quiebre del sistema productivo. La demora es causada por la falta de divisas. Este último aspecto, de acuerdo con declaraciones a medios televisivos locales del gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, es causal de alta preocupación sectorial, porque provocó la subida de precio de los insumos, cuyo efecto -advirtió- se reflejará en un incremento de los costos de producción de granos en diferentes regiones del país. En la otra vereda Desde la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), el presidente Martín Ascarrunz, afirmó que no se tiene a la fecha ningún reporte de que los precios hayan sufrido cambios significativos. Sin embargo, insinuó que, en cualquier actividad económica relacionada con la importación de bienes, los precios de venta mantienen relación con los costos del producto vendido, incluyendo las comisiones por transferencias al exterior. Aclaró que en el último tiempo las comisiones por transferencias al exterior alcanzaron niveles sin precedentes y los proveedores de insumos agrícolas han extremado esfuerzos para sostener los precios y no afectar a los productores. “Esta situación no es sostenible si no se restablecen los precios de estas comisiones y retornan a los niveles previos a la escalada de las últimas semanas”, dijo Ascarrunz. “Los proveedores de insumos enfrentan retos a nivel externo relacionados con la disrupción de la cadena de suministro internacional, y si bien aúnan esfuerzos para que el impacto en los precios finales sea mínimo, no todo está al alcance de los importadores. Si agregamos factores locales, como los costos de transferencia al exterior, será más difícil que estos factores no incidan en los precios finales”, enfatizó Ascarrunz.