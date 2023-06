Secuestran equipos de BOA porque no entregaron registro del vuelo a España





05/06/2023 - 07:25:51

Página Siete.- Como parte de la investigación por el envío de 478 kilos de cocaína a España, de acuerdo con los informes de los investigadores policiales, el gerente regional de la estatal Boliviana de Aviación (BOA) en Santa Cruz, Carlos Moreno Méndez, no entregó el registro del personal que trabajó en el área de carga y plataforma del aeropuerto Viru Viru, en las fechas que ocurrió el envío, por lo que se le secuestró una computadora portátil en la que se tendría toda esa información. De acuerdo con el alegato que presentó la Fiscalía en la audiencia cautelar contra dos funcionarios de BOA, que el sábado fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, el 2 de junio, durante una inspección en las oficinas de la aerolínea estatal, los investigadores solicitaron una copia de la lista del personal designado al área de carga y plataforma. “No habiendo respuesta, se procedió al secuestro de una computadora portátil donde (Moreno) tendría todo el registro y control del personal de turno en las diferentes áreas designadas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Asimismo, se le hizo entrega de la citación para que se haga presente ante la Fiscalía de Sustancias Controladas en calidad de testigo”, señala el reporte al que Página Siete tuvo acceso. 360 kilos de sobrepeso El 12 de febrero, los funcionarios de la Agencia Tributaria de la Aduana de España, en el área de carga del aeropuerto de Barajas, en Madrid, hallaron 12 cajas de cartón que en su interior contenían paquetes de cocaína. La sustancia no tenía el registro de la persona que la envió desde el aeropuerto Viru Viru, tampoco un documento con el nombre del destinatario en ese país, la carga había llegado en un vuelo de BOA. Extrañamente, todos estos detalles se conocieron recién el 30 de mayo. La investigación en Bolivia dio cuenta de que el 10 de febrero, los dos funcionarios de BOA, ahora detenidos, rompieron los precintos de un contenedor que ya había sido revisado y que contenía 118 kilos de ropa. Se sospecha que ambos, identificados por las cámaras de seguridad, manipularon el contenido y sustituyeron la ropa por los paquetes con cocaína, que luego fueron subidos al avión. En ese proceso, según se extrae del informe, nadie reportó el sobrepeso de 360 kilos en el avión que tenía como destino el aeropuerto de Barajas. Otro informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) reveló que el valor del gramo de la cocaína secuestrada es de al menos 60 euros, lo que significa que el cargamento en el mercado europeo tiene un valor que ronda los 28,6 millones de euros. Protección Para el jefe del MAS y presidente de las Seis Federaciones de cocaleros del Chapare, Evo Morales, hay tres ministerios “implicados” en la protección al narcotráfico hacia Europa. En los aeropuertos “controlan las mochilas bien con los perros, (también) los estómagos de los llamados ‘mulas’ y ¿(cómo sucedió) semejante paquete de casi media tonelada? No, pues, es protección, protección, y ahí están implicados tres ministerios: Economía (...), Gobierno (...) y Obras Públicas”, declaró ayer Morales en su programa de radio. La Fiscalía solicitó la reserva del caso por 10 días, pedido que fue aceptado por la jueza de la causa, con el fin de tomar la declaración informativa de al menos 20 personas, entre funcionarios de BOA, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y Aduanas, entre otras. Cuatro niveles DGAC José García Terceros, responsable de la Dirección General de Aeronáutica Civil, indicó que en el caso referente a la carga de droga enviada a España a través de un vuelo de BOA, hubo una “distorsión” del cumplimiento de algunos protocolos y que el Gobierno investiga “dónde se ha quebrado el sistema”. Indicó, además, que no está en riesgo la categoría uno en aeronavegación. Antecedente Diego V., uno de los imputados en el traslado de droga hacia España, cuenta con antecedentes policiales por tráfico de sustancias controladas, de acuerdo con la fiscal Ángela Medrano.