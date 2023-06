Jhonny admite que posee terrenos por ruta a La Peña y C-A alista una denuncia





05/06/2023 - 07:20:00

El Deber.- El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, admitió este sábado, en un programa radial, que cuenta con terrenos por la zona de la ruta que unirá las comunidades Tundy, La Peña y Oro Negro, que está en plena construcción y demandará al municipio una inversión de Bs 45 millones. “Yo tengo mi terreno ahí que lo compré y está declarado. Para qué quiero yo comprar y, si veo pues un negocio por ahí, una casa o un edificio, si veo lo compro y si no me interesa, no. Es mi derecho, tengo recursos económicos, tengo patrimonio y eso está declarado. Lo que yo tengo está ahí por años mostrándose y lo que no tengo no aparece, porque no lo tengo”, respondió a la periodista Maggy Talavera, que en su programa radial le consultó si está comprando o no terrenos sobre esa carretera. Fernández explicó que su propiedad no está sobre el trazo mismo de la carretera, sino que se está pavimentando más atrás, “donde está la gente”. “Es allá donde está La Peña, Oro Negro, donde estamos pavimentando, pero a la gente le mienten y le dicen que está beneficiándose a Jhonny”, manifestó. Indicó que similares cuestionamientos surgieron cuando decidió construir la doble vía a La Guardia, pero tiempo después quedó en evidencia que era una obra necesaria y que esto ocurrió también con la pavimentación del tramo Pailas-Montero Hoyos. Insistió en que no necesita tener ‘palos blancos’ y que todos sus bienes están a su nombre y son declarados ante la Contraloría. Activarán un proceso Este caso se conoció por denuncias públicas que hicieron los concejales de Comunidad Autonómica (C-A), que ahora preparan una denuncia ante la justicia en contra del alcalde por los delitos de tráfico de influencia y beneficio en razón del cargo. “Con estas declaraciones, que son un testimonio clarísimo y se constituyen en una prueba, vamos a iniciar las acciones legales para que el alcalde pueda responder ante la justicia por esto que está haciendo con el dinero de los cruceño”, señaló el concejal Juan Carlos Medrano, al indicar que ninguna autoridad debe beneficiarse con su cargo para tener accesos cuando hay miles de vecinos que esperan por pavimento. Medrano cuestiona que esta vía se construye, prácticamente, en medio de la vegetación y se sabe que llegará hasta una refinería privada. Asegura que tampoco conecta con otros municipios.



Por su lado, el concejal Federico Morón, quien guarda arresto domiciliario, manifiesta que el alcalde ha admitido dos delitos con sus declaraciones: el de tráfico de influencia y de beneficio en razón del cargo. Espera que el Ministerio Público actúe de la misma forma que lo hizo con él, cuando fue a declarar y terminó aprehendido por otro caso.



Precisamente, las primeras observaciones a esta obra vial fueron planteadas Morón, un día antes de su aprehensión.



La obra abarca 9 kilómetros y tiene un 15% de avance. El costo total es de Bs 45 millones.