Encuentran en una pintura del 1937 a un indígena con un celular entre sus manos





04/06/2023 - 19:06:35

Se descubrió una intrigante anomalía en una obra de arte antigua, esta vez relacionada con un supuesto iPhone en un cuadro del pintor italo-americano Umberto Romano. El cuadro en cuestión, titulado “Mr. Pynchon y el asentamiento de Springfield”, pintado en 1937, representa la llegada de los colonos a la ciudad de Springfield en la década de 1620. Lo que captó la atención de los usuarios de las redes sociales es la figura de un indígena en el cuadro, sosteniendo lo que parece ser un pequeño objeto rectangular negro similar a un iPhone y mirándolo directamente. Esta peculiaridad desconcertó a los espectadores, quienes especulan sobre la posibilidad de un viaje en el tiempo, ya que los iPhones no se inventaron hasta el año 2007. Sin embargo, el experto Brian Anderson llegó a una conclusión diferente. Tras analizar detenidamente la pintura, Anderson sugiere que el objeto en cuestión no es un dispositivo tecnológico futurista, sino más bien un espejo. “Hay razones para creer, entonces, que lo que el hombre está examinando no es un objeto indígena, sino de origen europeo, como espejos, que se presentaban a menudo en tales intercambios”, explicó Anderson. “La forma en que el hombre lo sostiene, si de hecho está mirando su propio rostro reflejándose en él, sin duda tendría sentido”, añadió. Esta revelación pone fin a las teorías sobre viajes en el tiempo relacionadas con la pintura de Umberto Romano. En lugar de un dispositivo adelantado a su tiempo, lo que se representaba en el cuadro era un objeto culturalmente significativo de la época, como un espejo utilizado en los intercambios entre colonos y nativos americanos. Sin embargo, el misterio no se podrá esclarecer por completo, ya que el autor de la obra murió en el año 1982 sin haber explicado qué era ese objeto que dibujó en el 1937.