Catástrofe ferroviaria en India se debió a falla de señalización, según autoridades





04/06/2023 - 18:35:02

DW.- "Hemos identificado la causa del accidente y las personas responsables", explicó el ministro Ashwini Vaishnaw a la agencia de noticias ANI, pero añadió que no era "adecuado" dar detalles antes de que se elabore un informe final de la investigación. El accidente ocurrido el viernes cerca de Balasore, en el estado oriental de Odisha, dejó al menos 288 muertos y 900 heridos. Ashwini dijo que un "cambio ocurrido durante el enclavamiento electrónico" causó el accidente, un término que hace referencia a un sistema de señalización que permite controlar la circulación. "Averiguaremos quién lo hizo y cómo ocurrió el accidente tras una investigación", añadió. El diario The Times of India, que cita una investigación preliminar, indicó el domingo que un "error humano" podía haber causado uno de los peores accidentes de tren en el país.

Colegio convertido en morgue con cientos de cadáveres El Coromandal Express que conectaba Calcuta con Chennai había recibido luz verde para circular por la vía principal pero fue desviado por un error humano a una vía donde estaba detenido un tren de carga, según este diario. El convoy de pasajeros chocó con este segundo tren a una velocidad de 130 km/h. Tres vagones quedaron tendidos sobre la vía adyacente, golpeando la parte trasera de un expreso de pasajeros que iba desde Bangalore hacia Calcuta. Esta segunda colisión fue la que causó más daños, apunta The Times of India. Un colegio de secundaria cercano al lugar de la tragedia fue transformado en una morgue improvisada, donde las autoridades acompañan a las familias para tratar de identificar a sus seres queridos. La tragedia ocurrió cerca de Balasore, una ciudad del estado de Odisha (este), a unos 200 kilómetros de la capital regional Bhubaneswar.