El pronóstico sobre la inteligencia artificial hecho en 1964 que se hace realidad





04/06/2023 - 18:13:46

Mientras evoluciona la tecnología de inteligencia artificial (IA), varias predicciones sobre el futuro, auguradas hace décadas, se hacen realidad. Entre ellas, el pronóstico que el famoso escritor de ciencia ficción británico Arthur C. Clarke hizo en 1964 para el programa 'Horizon' de la BBC. "Los habitantes más inteligentes de ese mundo futuro no serán hombres ni simios, serán máquinas. Los descendientes lejanos de las computadoras de hoy", declaró Clarke en aquella ocasión, destacando que las máquinas de su época fueron "completamente idiotas", pero "esta no será la realidad en otra generación". Arthur C. Clarke predicts AI future in 1964: pic.twitter.com/dBgTF1YgSh — Jon Erlichman (@JonErlichman) March 22, 2023 Según afirmó entonces Clarke, las máquinas "empezarán a pensar y finalmente serán completamente más listas que sus creadores". Dijo que "no ve por qué" esto debe ser "deprimente". "Sustituimos a cromañones y neandertales, y asumimos que somos una mejora. Pienso que debemos considerar como un privilegio ser escalones a cosas más altas. Sospecho que la evolución orgánica o bilógica está a punto de llegar a su fin y ahora estamos al principio de una evolución inorgánica o mecánica que será miles de veces más rápida", sostuvo.