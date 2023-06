Evo asegura que Camacho irá a Palmasola por pacto con Lima





04/06/2023 - 17:33:48

El País.- El expresidente de Bolivia Evo Morales hizo dos aseveraciones muy arriesgadas. Una, en cuanto al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y otra, en torno al caso del Banco Fassil. Morales cargó tintas. La mañana de este domingo, en su programa “Evo es Pueblo, líder de los humildes”, resolvió perfilar nuevas denuncias, pues -según dijo- tendría “información de primera mano”, según publicó Opinión. En primera instancia, Morales refirió la presunta existencia de un “pacto” entre Camacho y el ministro de Justicia, Iván Lima. Este “plan” viabilizaría que, a fin de año, el exlíder cívico sea llevado a Palmasola. Esa es la conjetura, al menos, del excocalero. “El plan que tiene Iván lima con Camacho es (que a) fin de año se va a ir a Santa Cruz, a Palmasola. Compromiso que tiene. A cambio de que el grupo de Camacho me procese internacionalmente. Todo se sabe”. Recordó la detención del de Creemos, suscitada el 28 de diciembre de 2022, y manifestó que aquel suceso “benefició” políticamente a Camacho y al Gobierno, presidido por Luis Arce. “Estaba convencido de que estaba orientado, acordado. Gobierno (de) Lucho con Camacho. Ambos, para fortalecerse políticamente. Fortalecerse Lucho políticamente. A Camacho victimizar y fortalecer políticamente. Es un acuerdo, pero lo más chistoso, desde Chonchocoro, Camacho dice: sigo gobernando Santa Cruz”. El otro tema que tocó Morales, claramente más delicado, es el del caso alrededor del deceso trágico del exinterventor del Fassil, Carlos Colodro. Aseguró contar con “información de primera mano”, supuestamente emanada desde el Ministerio de Gobierno, que apuntaría a que la misiva póstuma del caso fue un “invento”. “Me llamó gente del Ministerio de Gobierno, que la carta póstuma es preparada para tapar este tema del Banco Fassil. Me dijeron: no va a comentar”. Evo denunció que “familiares” de ministros y altas autoridades estarían “metidos” en presuntas irregularidades. “Me dijeron, Evo, esto inventó esta carta póstuma para tapar rápidamente. No soy experto. Hay gente santa adentro del Ministerio de Gobierno, en todos los ministerios, gente sana, honesta. Si están calladitos, aguantando, es por su trabajito, entiendo (…). Es información de primera mano, desde los ministerios”. Cabe recordar que la tragedia de Colodro fue asumida, tras pericias de la Policía, como suicidio. No obstante, los seres queridos dolientes del exinterventor exigen que las investigaciones continúen.