Albarracín: Los que tomaron sede de APDHB son grupos delincuenciales; nunca fueron activistas de base





04/06/2023 - 17:23:45

Erbol.- El expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Waldo Albarracín afirmó este domingo que los que tomaron la oficina central en La Paz “son grupos delincuenciales” porque nunca fueron activistas de base con representación legítima. En contacto vía zoom con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, Albarracín sostuvo que esos individuos están para coartar las labores de la Asamblea, violar su independencia política para convertirse en una entidad paragubernamental. La semana pasada, la presidenta Amparo Carvajal fue impedida de ingresar a sus oficinas debido a que afines al MAS a la cabeza del supuesto presidente, Edgar Salazar, ejercieron violencia para tomar las oficinas, mientras la Policía Boliviana solo atinó a hacer vigilancia en el lugar. “Yo por lo menos, ni los conozco a estos señores que han allanado, más bien que lo que cometieron es un delito y la prueba de que el gobierno está involucrado en esto, es que la Policía o la Fiscalía están asumiendo una actitud pasiva. En un verdadero Estado de Derecho, en un sistema democrático, la Policía ya debió haber detenido a estas personas y la fiscalía abrir causa. Pero más bien los está protegiendo”, manifestó.

Pidió al gobierno restituir en el transcurso de la semana el derecho de los verdaderos representantes para que continúen sus actividades en un inmueble que el propio Estado, cuando era presidente Jorge Tuto Quiroga, le entregó en comodato cumpliendo todos los procedimientos legales. Por su lado, la actual vicepresidenta de la Asamblea, Yolanda Herrera, dijo que la toma es un atentado contra toda la sociedad porque en el momento que cambie su rol independiente, por principio debería dejar de llamarse activista de los derechos humanos. Explicó que, en marzo de 2023, tanto Carvajal como Herrera fueron elegidas por un congreso orgánico con participaron de todas las delegaciones departamentales y será la única instancia la que deberá decidir si ellas continúan o no en el cargo; en tanto eso no exista, mantienen su condición de dirigentes elegidas legalmente. Afirmó que lo ocurrido no es otra cosa que un avasallamiento a un predio que fue tomado por la fuerza descalificando a los activistas que siempre fueron contestatarios al ejercicio del poder, en el marco de los derechos humanos, y no funcional al gobierno. Herrera dijo que ya cursaron denuncias ante organismos internacionales y paralelamente presentaron denuncia ante las instancias nacionales, mientras continúan en un estado de emergencia hasta recuperar los predios avasallados.