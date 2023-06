Montaño pide mano dura y dice que se indagará a personal de BOA, DGAC y Naabol por envío de droga a España





04/06/2023 - 17:22:23

Página Siete.- El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, pidió “mano dura” contra los funcionarios implicados en el caso de la droga enviada a España, a través de un vuelo contratado por la estatal Boliviana de Aviación (BOA). También anunció que se indagará a “todos” los funcionarios de BOA, de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). “Mano dura con todos los funcionarios que estén implicados en este tema. Y no solamente es para los funcionarios de BOA, sino también para los funcionarios de la DGAC, de Naabol. Ayer, hemos visto que rápidamente el Ministerio Público y la Policía han actuado. Por lo tanto, vamos a exigir mano dura con todos aquellos que estén implicados”, declaró Montaño ante la prensa. El sábado por la noche, Diego V. y Freddy Ch., funcionarios de BOA, fueron enviados a la cárcel de Palmasola por el lapso de 6 meses. Son sindicados como los presuntos responsables del envío de la casi media tonelada de cocaína a España en un vuelo contratado por la aerolínea estatal. Montaño también manifestó que se investigará a “todos” los funcionarios de BOA, de la DGAC y de Naabol. “No solamente (se va a investigar) a funcionarios de BOA, también a funcionarios de la DGAC, también a funcionarios de Naabol, todos van a ser investigados”, declaró Montaño, en reporte de DTV. La autoridad indicó que desde su despacho realizan acciones en busca de clarificar este caso, dado que para el Gobierno “es importante identificar uno a uno y hasta qué nivel alcanzó”. Montaño expresó que considera que en el caso no sólo están implicados funcionarios de “cargos de abajo”. “La teoría que yo manejo -sostuvo al respecto- es que no solamente son cargos de abajo... Queremos saber hasta qué niveles ha llegado”. Las declaraciones del ministro se conocieron después de que el expresidente Evo Morales denunciara este domingo que hay una supuesta protección en el caso BOA. “No van a detener (a más personas) porque van a cantar quién les ha autorizado, quién les ha dado protección. Esto solo se entiende que hay una protección”, aseguró Morales. Esta semana se conoció ese caso luego de que se revelara que la Agencia Tributaria y de Aduana de España incautó de 478 kilos de cocaína en un vuelo procedente de Bolivia, y que la droga fue enviada en una aeronave alquilada por la estatal a la empresa española Wamos Air.