DGAC: Droga en un avión de BoA no pone en riesgo categoría 1 de aeronavegación





04/06/2023 - 17:19:42

Bolivia registró más del 90% en el grado de cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por lo cual su categoría 1 en aeronavegación no está en riesgo, afirmó este domingo el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José García Terceros. “Nosotros desde el 2011 hemos obtenido la categoría uno en el Estado boliviano y actualmente podemos mencionar que, en este indicador, que regularmente es monitoreado, no está en riesgo. Tenemos más del 90 por ciento del grado de cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional”, explicó García en Bolivia Tv. Ese indicador ubicó a Bolivia en el cuarto lugar entre los países de la región que llevan adelante el desarrollo armónico de la industria aeronáutico. La evaluación la realizó la Agencia Federal de Aviación a partir de dos criterios: la seguridad operacional, que tiene que ver con la evaluación de entrenamiento, capacitación y certificación de operación segura; y la seguridad de la aviación civil, vinculada a la protección de la industria de la interferencia ilícita. A partir de ello, García aclaró que la incautación de 478 kilogramos de cocaína en la bodega de un avión procedente de Bolivia en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, España, el 12 de febrero, no influye en la evaluación de la categoría de la terminal aérea de Viru Viru del departamento de Santa Cruz. “Es otro tema (ese hecho), el tema de la categoría 1, que está basada en la evaluación de los protocolos de lo que son operaciones, aeronavegabilidad y licencias de personal, no está en riego por ese evento”, aseguró. Admitió que ese “evento sí ha desnudado que hay oportunidades de mejora en algunas entidades que tienen que fortalecer sus mecanismos de actuación, sin embargo, la categoría uno del Estado boliviano tiene una calificación del 90 por ciento en el grado de cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la OACI, eso hace que podemos aseverar que la conectividad del Estado boliviano no está en riesgo”. Por el envío de las sustancias controladas en un vuelo a España, los funcionarios de Boliviana de Aviación (BoA), Diego V. y Freddy Ch., que fueron grabados por las cámaras de seguridad de la terminal aérea cruceña cuando rompen los precintos de seguridad de un “cargamento”, guardan detención preventiva por seis meses en el penal de Palmasola. Pero además se dispuso el relevo de los policías asignados al aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz. De acuerdo con García, en el aeropuerto de Viru Viru trabajan cerca de 400 funcionarios por cada turno de instituciones como Migración, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), de la Aduana Nacional, de la Policía, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y de la Fuerzas Aérea, entre otras. “Hubo una distorsión de cumplimiento de algunos protocolos, sin embargo, los protocolos de seguridad de aviación no han sido vulnerados toda vez que el aeropuerto de Viru Viru cumple con estos protocolos”, insistió el funcionario.