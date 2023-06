Evo implica a tres ministerios en el envío de droga a España vía BoA





04/06/2023 - 17:13:51

Erbol.- El expresidente Evo Morales dijo este domingo que al menos tres ministerios están implicados en el envío de 478 kilos de cocaína desde el aeropuerto de Viru Viru hasta España a través del vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) en febrero de este año y que recién el gobierno nacional se dio por enterado. Explicó que el Ministerio de Economía tiene presencia en los aeropuertos con la Aduana Nacional; el ministerio de Gobierno con la Policía Boliviana y Servicio de Migración y el Ministerio de Obras Públicas que controla la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol, exAasana). Morales se lanzó una sonrisa al momento de comentar la detención de dos “cargadores de BoA” por este caso, cuando en su criterio deberían detener a todos los funcionarios que estuvieron de turno el día que salió el vuelo llevando el cargamento de droga. “Si realmente hubiera voluntad política en la lucha contra el narcotráfico, debería detener a toditos. No lo van a hacer, no van a detenerlos porque van a cantar quiénes les han autorizado. Esto solo se entiende que hay protección”, comentó en su programa dominical de RKC. Recuerda que, en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, los sistemas electrónicos controlan las mochilas y el estómago de las mulas (personas que llevan droga) pero la causa sorpresa porque “semejante paquete de casi media 478 kg” dejaron pasar. Para Morales esto significa “protección y protección” a las actividades del narcotráfico, recordando además que antes el exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín enviaba 4 toneladas en avión privado; Arturo Murillo lo hizo en un avión privado desde el pequeño aeropuerto de Guayaramerín rumbo a México y “ahora se envía en vuelos comerciales a Europa, Brasil, Chile, toneladas (de droga)”. El jefe del MAS sostuvo que “es fatal” y “muy grave lo que está pasando en Bolivia” con la lucha contra el narcotráfico, porque afecta al Estado más aún si hace pocas horas “semejante narco” como Misael Nallar logra un desistimiento de familiares de policías asesinados con el pago de 50 dólares a cada uno. “No sé dónde nos está llevando el gobierno en la lucha contra el narcotráfico”, dijo al recordar que el gobierno nacional debió haber comunicado a las Naciones Unidas y a la Interpol a sola sospecha de ingreso o salida droga para desbaratar esa red y, sin embargo, en esta ocasión no lo hizo porque la gestión de Arturo Murillo habría levantado todos los sistemas de control que el gobierno de Arce Catacora no los repuso.