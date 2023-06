Ejecutivo promulga Ley que autoriza a Canacol Energy Colombia ingreso al área Arenales





04/06/2023 - 17:11:19

El Órgano Ejecutivo promulgó la Ley 1511 que autoriza a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmar el contrato de servicios petroleros con la empresa Canacol Energy Colombia S.A.S. para la exploración y explotación en la Área "Arenales" del departamento de Santa Cruz. De acuerdo con información oficial, con la norma, promulgada el 31 de mayo, se viabiliza una inversión de hasta $us 94 millones para actividades de upstream (exploración, descubrimiento y producción). Se calcula que el área de Arenales tiene un potencial de recursos recuperables de aproximadamente 141,3 billones de pies cúbicos de gas y 1,27 millones de barriles de condensado. El Estado boliviano podría captar un total de $us 423,7 millones en calidad de renta petrolera, señala un reporte del Ministerio de Hidrocarburos. El contrato de servicios petrolíferos tiene por objeto la ejecución de las operaciones petroleras por parte de Canacol, que serán ejecutadas en el marco de lo establecido por las leyes aplicables, sin que se salga de los términos y condiciones acordadas en el contrato. En el acuerdo se establece que las empresas prestadoras de servicios, están a su exclusiva cuenta y riesgo con las operaciones petroleras y resultados, por lo que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no asumirá ningún riesgo ni responsabilidad. YPFB publicará semestralmente y con carácter oficial toda la información referida a los costos recuperables y a los cálculos realizados para la determinación y participación de la estatal y de la empresa petrolera en los beneficios de actividad de hidrocarburos. El área “Arenales” se encuentra entre los municipios de Cabezas y Charagua de la provincia Cordillera. No presenta sobreposición con áreas protegidas o parques nacionales y colinda con el pueblo Guaraní – Charagua, la Asociación Comunitaria Charagua Norte y los territorios indígena originario campesinos de Takovo Mora e Isoso.