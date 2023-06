Hay al menos 34 víctimas en 14 casos de violación en iglesias evangélicas del país





04/06/2023 - 08:54:33

Página Siete.- Desde 2014, suman al menos 34 víctimas que fueron vejadas por pastores de diferentes iglesias evangélicas de Bolivia. La cantidad de niñas y adolescentes afectadas corresponden a 14 casos que son de conocimiento público o que llegaron a la justicia, lo que no descarta que hayan otros. “Esta coyuntura nos golpea a todos los religiosos. Como se dice: el agua nos salpica a todos. Nosotros tenemos una postura de repudio a estos hechos y de no encubrimiento”, dijo el presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba (IEUC), José Luis Rivera. Si bien los 14 casos identificados fueron denunciados ante la justicia, sólo tres obtuvieron una sentencia. En su mayoría, las víctimas son niñas. En uno de los casos se denunció encubrimiento para no ventilar el hecho. “Como iglesia, nosotros tratamos de tener el cuidado correspondiente. Para ello tenemos un registro de pastores a nivel nacional. En ese registro siempre hay excepciones, pero tratemos de no satanizar a todos por algunos casos”, manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (Andeb), Henry Nogales. La diputada del MAS Pamela Terrazas instaló en las oficinas de la brigada parlamentaria de Cochabamba, un punto de escucha y denuncia. Convocó a las víctimas de vejaciones por parte de sacerdotes y pastores. Hasta la fecha recibió 22 testimonios, dos correspondían a las iglesias evangélica y adventista. “Nos preocupa que hasta ahora no se haya aprobado la Comisión de la Verdad. Tenemos 22 casos, de los cuales dos son de la iglesia evangélica y adventista. No podemos dar nombres ni detalles aún, porque estamos en plena investigación y debemos resguardar y atender a las víctimas”, indicó Terrazas. Sostuvo que no se busca atacar a ninguna de las iglesias, sino investigar caso por caso, para sancionar a los agresores y dar atención a las víctimas. 4 pastores acusados en Tarija Una de las sentencias corresponde al pastor César J., de Tarija. El 10 de febrero de 2020, un tribunal lo condenó a 25 años de prisión por la violación agravada de una niña de 13 años. La investigación reveló que el acusado ya tenía otros procesos por violación a menores de edad. Además, contaba con una condena anterior por abusar de otra niña en otra iglesia, donde también hacía las veces de pastor. Durante 2022, en la localidad tarijeña de Yacuiba, otros tres pastores fueron aprehendidos por violación. En octubre pasado, uno fue encarcelado preventivamente, acusado de violar a dos menores de edad. No era su primera denuncia, cinco meses antes fue denunciado por otro delito similar. Con apenas unas semanas de diferencia, en la misma localidad se detuvo a otro pastor por la violación de dos niñas de 10 y 13 años que pertenecían al mismo núcleo familiar. La familia de la víctima solicitó indagar si hay otras niñas afectadas. El tercer caso data de julio de 2022. De acuerdo con la denuncia de los progenitores de la víctima, el pastor, identificado como Claudio Miranda, miembro de la Iglesia Asamblea de Dios Luz y Fortaleza, violó a su hija de 12 años, desde los 10. El autor del crimen confesó su delito y pidió a la familia no denunciar. Sin embargo, por la tardía reacción de las autoridades no se pudo aprehender al pastor, quien se dio a la fuga y ahora se desconoce su paradero. Un registro de pastores “Al interior de la Iglesia Evangélica tratamos de hacer un control minucioso de todos los miembros y los líderes religiosos. Tenemos que tener cuidado porque hay muchos que se autonombran pastores”, manifestó Nogales. El control es uno de los problemas por los que atraviesan estas iglesias. Diferentes congregaciones surgen de repente en varios puntos del país. Muchas veces no se registra ni a la congregación ni a sus líderes. Uno de los ejemplos data de junio de 2015. Entonces el Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar ordenó la detención preventiva de Luis Ayoroa, un supuesto pastor evangélico. De acuerdo con datos del Ministerio Público, Ayoroa abusó sexualmente de cuatro adolescentes en el departamento de Santa Cruz. Las investigaciones advirtieron que la iglesia a la que decía representar no estaba registrada. Él tampoco tenía respaldo que lo certifique como pastor. Desde la IEUC, Rivera señaló que como parte del control a los pastores se les pide sus antecedentes. La medida fue aplicada con mayor rigurosidad luego de que se destapó un caso de abuso sexual en un colegio perteneciente a la congregación La Capilla, de Cochabamba. En agosto de 2020, un hombre dio su testimonio sobre los abusos sexuales que sufrió dentro de esa congregación cuando tenía 12 años. Denunció a uno de los líderes por la agresión y al gerente del colegio por ejercer encubrimiento en el vejamen. Durante las investigaciones se presentaron otras dos víctimas. “Hemos atendido casos en los que los religiosos de la Iglesia Evangélica han cometido violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Se los ha investigado, pero por ahora no tengo datos precisos”, explicó la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales. Además del caso anterior, en Cochabamba se identificó el caso de un pastor evangélico de 65 años que violó a una niña de 11. Según los reportes preliminares, el religioso se ganó la confianza de la madre de la víctima para quedarse a solas con la niña. Víctimas múltiples en Coroico El 12 de julio de 2017, en la localidad de Coroico, una madre de familia denunció al pastor evangélico Eloy C., de 40 años, por la violación de su hija y otras tres menores de edad. Luego de una audiencia cautelar, el juez mixto de Coroico envió al acusado a la cárcel de San Pedro para cumplir con una detención preventiva mientras se investigaba el caso. Los reportes alertaron que las cuatro víctimas de violación tenían entre siete a 15 años. No se descartó que haya más niñas afectadas. Una de las pequeñas relató que el pastor la amedrentaba para no denunciar. La víctima no soportó la situación y le contó todo a su progenitora. Urge una investigación Entre otros casos está el del pastor Paulino S. En 2020 fue denunciado por vejar a una niña durante un retiro de la iglesia al que la pequeña asistió sin sus progenitores. En La Paz, en la localidad de Ancoraimes, otro pastor fue aprehendido por violar a una adolescente. El caso se descubrió cuando la víctima llegó al Hospital Holandés para dar a luz. En 2020, un juez dispuso la detención preventiva del pastor Rubén D. por la violación de una niña de nueve años. Según los antecedentes del caso, el hecho ocurrió en 2014, cuando el religioso llevó a un grupo de niños a una actividad social en inmediaciones de la Laguna Suárez. En este marco, la legisladora Terrazas sostuvo que urge que se active la Comisión de la Verdad para investigar éstos y otros casos de abusos sexuales. “Pedimos la aprobación de la comisión, además que ésta se descentralice por departamentos, para ayudar al seguimiento de todas las denuncias”, indicó la legisladora Terrazas. Dos casos en la iglesia evangélica La Roca, en Santa Cruz En enero pasado, el pastor evangélico de la congregación La Roca, E.D., fue imputado por la violación a una niña de 10 años. Fue enviado al penal de Palmasola, con una detención preventiva de 180 días. Los reportes preliminares indican que el religioso aprovechó la confianza de los padres de la niña para llevársela y vejarla. La abogada del imputado, indicó que E.D. fue detenido por un hecho ocurrido hace dos años y que todavía se encuentra en investigación. Los denunciantes pidieron investigar si hay más víctimas. El pedido tiene sentido pues no es el primer proceso dentro de la congregación, incluso con sentencia. El 5 de octubre de 2021, el Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz condenó a 17 años de prisión al pastor pederasta Bernabé Aramayo. El religioso fue hallado culpable de la violación de más de 10 niñas y condenado a 17 años de privación de libertad en el penal de Palmasola. El relato de las víctimas da cuenta de que el pastor que se decía emisario de Dios en la Tierra; las violó por mucho tiempo, cuando tenían entre nueve y 14 año. La abogada de las víctimas, Ingrid Núñez, reveló que el pastor las captaba “en nombre de Dios”. Instalaba discipulados y recibía a las niñas en una habitación a la que a veces entraba desnudo. Con Biblia en mano, les aconsejaba mantenerse castas y las ungía con aceite. Algunas de las víctimas indicaron que incluso les regalaba anillos como recuerdo de la promesa de castidad. Era ese momento el que aprovechaba para cometer el vejamen. En los cultos las vestía de blanco y las hacía danzar para Dios. El caso se hizo público en 2018, cuando se consiguió la detención preventiva del pastor. Sin embargo, las agresiones sexuales datan de 2012. Ya entonces las víctimas y sus familias presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, pero todas las pericias desaparecieron y el pastor huyó a Argentina. Las víctimas no pudieron hacer nada por falta de recursos. Como si nada hubiera pasado, Aramayo retornó al país en 2017. Fue entonces que las víctimas encontraron a Nuñez y a la abogada Jessica Echeverria. En 2021, después de años de negar todo, el pastor se declaró culpable. La Luz del Mundo en Bolivia y el apóstol condenado en EEUU por abuso sexual La iglesia La Luz del Mundo se fundó en 1926 y tiene su sede central en Guadalajara, México. Dicen ser “la restauración de la Iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I”. Tienen más de 15.000 templos en 58 países, incluido Bolivia. “Aquí es el Día del Padre. Feliz día Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Por los cuidados, amor y protección que nos da. Que el Señor cumpla todos los deseos de su corazón. Son los deseos de sus hijos en Bolivia”, dice uno de los mensajes de la congregación La Luz del Mundo en el país a su máximo líder religioso. En junio de 2019, su máximo líder religioso Naasón Joaquín García fue detenido en un aeropuerto de Los Ángeles en Estados Unidos acusado de tráfico humano, pornografía infantil y abuso sexual de menores de edad. Pero no fue hasta 2022 que fue condenado a 16 años y ocho meses de privación de libertad, sólo por los delitos sexuales. Durante el juicio, el testimonio de las víctimas fue demoledor. Por turnos contaron todos los vejámenes a los que fueron sometidas. “Estoy aquí para recordarte todas las cosas enfermas que me forzaste a hacer y que no he sido capaz de olvidar”, señaló una de ellas. El apóstol era acusado de tener un grupo de “doncellas”, niñas y adolescentes que eran reclutadas por fieles de su organización. Todas eran coaccionadas hasta ser vejadas por el apóstol de Jesucristo, según el diario El País. Se les pedía hacer bailes sugerentes, tomarse fotografías en lencería, hacer masajes y tener relaciones sexuales, pese a que se negaron explícitamente. La asistente del apóstol se declaró culpable y aceptó que era ella quien reclutaba a las víctimas. En Bolivia, esta iglesia tiene gran presencia en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro. Dentro de sus templos las mujeres y varones se sientan separados; ellas a la izquierda del pastor y ellos a la derecha. Ellas llevan una especie de mantilla en la cabeza y guardan normas estrictas de fe. En los diferentes templos reciben los saludos del “apóstol” encarcelado y oran por un pronto reencuentro. Pese al encierro, Naasón Joaquín García mantiene el control de toda la iglesia y de su congregación.