Las autoridades europeas ejecutaron dos operaciones antidroga sin avisar a la Felcn





04/06/2023 - 08:51:26

El Deber.- Autoridades de España y agencias especializadas de la Unión Europea (UE) ejecutaron en los últimos 14 meses dos operativos antidroga de alta relevancia para Bolivia, pero en ninguno de estos casos participó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), según explicaciones de personeros gubernamentales nacionales. La operación más reciente tuvo lugar en el aeropuerto Barajas de Madrid e implicó a un vuelo de la aerolínea estatal BoA que logró transportar casi media tonelada de cocaína. Antes, en febrero de 2022, la Policía Europea (Europol) dio cuenta de una megaoperación coordinada con sus pares de Brasil y Paraguay, además de la DEA de Estados Unidos, para desbaratar una organización criminal que logró traficar “toneladas de cocaína boliviana” hasta ese continente, pero a través de “un centro de comando” que estaba en Dubái. Entonces, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, solicitó un informe porque el país no formó parte de esas acciones y este año tampoco le avisaron a la Felcn sobre el alcance ni la naturaleza de la operación ejecutada en Madrid, donde las autoridades españolas se incautaron de 478 kilos de cocaína, admitió el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani. “Ni bien tomamos conocimiento de manera extraoficial de este hecho, hemos solicitado a las autoridades gubernamentales españolas información sobre este caso, además de la situación jurídica y el estado del proceso”, señaló y luego precisó que la respuesta que llegó desde Madrid “fue insuficiente”. Eso sí, anticipó “una investigación de oficio” y sanciones legales a los responsables de haber enviado ese alijo de droga a España. El viernes, agentes de la Felcn aprehendieron a dos funcionarios de BoA que trabajaban en el aeropuerto Viru Viru. Sucedió poco antes del anuncio del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, de aplicar “mano dura” a los infractores, además de la pesquisas en BoA, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), las entidades que están bajo tuición de su despacho. Por su lado, el ministro Del Castillo anunció la remoción de todo el personal policial del aeropuerto y dijo que hay la posibilidad de otros envíos de estupefacientes a Europa. “No trabajaron solos”, puntualizó el ministro y señaló que desde España hubo un requerimiento sobre la existencia de un carguío “sin guía” que fue el que contenía la droga. También apuntó a la empresa de catering y ciudadanos de otras nacionalidades. “Estamos en una fase preliminar de investigación” afirmó Del Castillo. El vuelo operado por BoA se hizo con una nave rentada a la empresa española de viajes chárter Wamos, según el resultado de las primeras pesquisas en Madrid. Las naves de la aerolínea estatal estaban en mantenimiento. También se sabe que la droga fue descubierta por una unidad de élite del Ministerio de Hacienda de España, pero que coordina con la Comisión Europea, la entidad operativa del bloque institucional de los Estados parte de la UE. “La sustancia, empaquetada en 12 bultos y transportada en un contenedor de bodega, fue descubierta el pasado mes de febrero tras ser seleccionada la expedición para su control mediante técnicas de análisis de riesgo por parte de funcionarios de la Unidad ENS, perteneciente a la Subdirección General de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Esta unidad es la encargada de llevar a cabo el análisis de riesgos en materia de seguridad y protección que la Comisión Europea encomienda a los Estados miembros”, señala el informe del Ministerio de Hacienda, revisado por El DEBER. “De momento, solo puedo indicarles que el operativo lo realizó Aduanas, una organización independiente, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Voy a tratar de hacer gestiones con los funcionarios indicados por si existiera la posibilidad de conseguir la información solicitada. Entendiendo que ustedes todavía no tienen datos sobre este caso, lo digo para no duplicar peticiones que pudieran perjudicar la investigación”, se lee en la minuta de comunicación que las autoridades del Gobierno del presidente Luis Arce recibieron desde Madrid. Ante este escenario, surgieron voces que alertan de un clima de “desconfianza” por parte de la comunidad internacional. El Gobierno asegura, ante ello, que fortalecerá el intercambio de información a través del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian). La entidad fue creada para enfrentar en flagelo entre los países de la región. En ese contexto, el viernes tuvo lugar en Santa Cruz un encuentro con autoridades antidroga de Paraguay. “Sin embargo, ha habido megaoperativos a través de la Policía Europea, pero sin la participación de los bolivianos. Eso se llama falta de confianza, no nos quieren, no trabajan con nosotros porque ya saben quiénes somos y este tipo de hechos, como lo que pasó con la media tonelada de droga, da razón a quienes no quieren trabajar con nosotros; es triste para el país”, apuntó Joadel Bravo, un jurista que fue fiscal antidroga en Santa Cruz. Cuatro días antes de que se hiciera público el reporte de la media tonelada de droga en Barajas, el Gobierno español emitió un reporte respecto a una operación conjunta ejecutada por su Agencia Tributaria, la Policía Nacional de España, la Policía de Colombia, la agencia de Estados Unidos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y autoridades de Ecuador. “Ha intervenido más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en tres contenedores marítimos procedentes de Sudamérica. La investigación permitió la completa desarticulación de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína, y la detención de sus siete integrantes”, señala el informe revisado por este rotativo. Esa investigación, señala el informe, se inició a comienzos de 2023 “gracias a los canales de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico”. Además, desde un primer momento “las pesquisas se centraron en una organización criminal internacional presuntamente dedicada a la introducción de contenedores marítimos contaminados con cocaína a través de los puertos de Barcelona y Valencia”, en España. El viceministro Mamani, por su lado, dijo que su gestión “es la mejor de la historia” en materia antidroga, aunque admitió la existencia de mayores volúmenes de droga, pero no detalló si se pudo detener a los líderes de las bandas criminales y otras aprehensiones vinculadas con redes criminales. Reveló que hasta la fecha se confiscaron 10,3 toneladas de cocaína, un 20% más que en 2022. La semana en la que autoridades españolas revelaron el decomiso de la media tonelada de cocaína, la Policía de Investigaciones de Chile reportó la confiscación de dos toneladas de droga llegada de Bolivia, siendo la mayor parte marihuana. En Salta, en norte argentino se realizó la operación Aquiles. El 1 de junio se secuestró 97 kilos de cocaína boliviana. Se presume que la droga debía ser reenviada vía marítima a África y Europa. En Argentina hay un incremento de requisas, como sucede en el país. En una anterior entrevista con EL DEBER, el embajador de España, Francisco Javier Gassó, dijo que el problema del narcotráfico será parte de la cumbre entre la UE y los países de la Celac. En 2019 la Felcn desbarató una red de tráfico en Viru Viru En 2019, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) desbarató una red de traficantes de cocaína que operaba desde el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, y enviaba droga a España. Los integrantes fueron empleados de una aerolínea internacional y de una empresa que contrata a estibadores. Entonces se detectó que los controles habían sido burlados y que se detectaron unos 50 kilos de cocaína, 30 más de lo que se permite para el equipaje de un pasajero común. El operativo, que duró meses y se denominó Bolivian Express y el sistema de comunicación Aircorp permitió verificar, mediante las cámaras de seguridad, quiénes son los implicados en esta organización criminal. Los estibadores facilitaban el depósito del equipaje con un registro falso, sin haber pasado por rayos X, sin haber pasado por el control policial a través de los canes, según los informes evacuados durante ese tiempo. El viernes, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, también mostró las imágenes de seguridad del aeropuerto cuando presentó a los dos detenidos de BoA, a quienes les acusó de romper los controles de seguridad que están en el área de carga de Viru Viru, donde hay incluso escáner de alta precisión para poder detectar la presencia de sustancias controladas.