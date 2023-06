Romero cree que una avioneta llevó a Viru Viru la droga enviada a España





04/06/2023 - 08:43:56

Página Siete.- El exministro de Gobierno Carlos Romero tiene dos hipótesis sobre cómo se introdujo al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, la droga que el 12 de febrero fue secuestrada en Madrid, España, en un vuelo de Boliviana de Aviación (BOA). La exautoridad se inclina por afirmar que los 478 kilos de cocaína llegaron a la terminal aérea cruceña en una avioneta, por lo que pide que se revele planes de vuelo y todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Romero calificó como “una burla para el país y la comunidad internacional” la aprehensión de dos estibadores que trabajaban en BOA como únicos responsables del envío de la millonaria carga. Afirmó que él conoció el caso en febrero y en el hecho estarían involucrados altos niveles de mando de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), cuyos uniformados y patrullas caninas no detectaron el cargamento ilegal. En esa línea expresó que de acuerdo con la información externa que le brindan oficiales de la Policía, existen dos teorías sobre cómo fue introducida la carga a Viru Viru. La primera sería por medio de camionetas que llegaron al área de carga. “Segunda hipótesis, esa droga ha sido enviada en una avioneta que aterrizó en Viru Viru y la droga fue trasladada desde la plataforma, entonces ya deberíamos tener los planes de vuelo de las avionetas que se registraron en esa fecha. Y deberíamos tener las imágenes, porque nos están presentando a dos mensajeros, cuando esto es de una gran organización criminal”, dijo Romero en contacto con Red Uno. En ambos casos, Romero señaló que se deben revisar a detalle todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de todos los sectores del aeropuerto, como aseguró que hizo él en 2019, cuando se desarticuló a una organización criminal compuesta por funcionarios del aeropuerto y policías que traficaban la cocaína a España. Aseguró que conocía de la incautación de la droga en el aeropuerto de Barajas, en la ciudad de Madrid, desde febrero, y sostuvo que el cabecilla de la “gran estructura” de narcotraficantes que está detrás de este envió es un ciudadano de origen boliviano. “Es absolutamente inaceptable que el ministro (de Gobierno, Eduardo Del Castillo) no haya conocido (el caso). Esto era de conocimiento internacional y la información circulaba en redes (sociales) entre policías y se menciona los nombres de las personas involucradas”, manifestó la exautoridad. Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, declaró que la investigación no se detendrá con la captura de los dos estibadores de BOA, que se acogieron a su derecho al silencio. Manifestó que buscan dar con todos los involucrados, hasta los productores de la sustancia estupefaciente. Asimismo, se conoció de un informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), dependiente del Ministerio de Sanidad, que revela que el valor del gramo de la cocaína secuestrada es de al menos 60 euros, lo que significa que el cargamento en el mercado europeo tiene un valor de 28,6 millones de euros. Romero concluyó que tanto Del Castillo como el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, deben ser interpelados. El último, debido a que está a cargo del control de los aeropuertos y los vuelos de las avionetas en todo el territorio nacional.