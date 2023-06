Evistas y oposición anticipan censura a Canciller Mayta en interpelación





04/06/2023 - 08:38:17

Urgentebo.- Diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), del ala evista y de Comunidad Ciudadana (CC), anticiparon que censurarán este marte en interpelación al Canciller Rogelio Mayta sobre la posición del Gobierno boliviano con relación a la Guerra entre Ucrania y Rusia. “Vamos censurar al canciller porque en la Constitución Política del Estado dice que somos un país pacifista. El parcializarse con un sector en una guerra no es adecuado”, dijo Albero Astorga, diputado por CC. Por su lado, Ramiro Venegas, asambleísta del MAS de la línea de Evo Morales, destacó que “este señor no maneja bien la política exterior y debemos botarlo. Es una persona que no tiene ni idea de lo que son las relaciones internacionales, solo se dedica a pasear”, dijo Venegas. Esta interpelación estaba programada para el 17 de mayo, pero a solicitud de los dos asambleístas interpelantes, se trasladó para este martes 6 de junio. Mayta será cuestionado por la Asamblea debido a la posición del Gobierno con relación al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.