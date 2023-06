La escasez de dólares empuja a las empresas hacia un alza de precios





04/06/2023 - 08:18:52

El Deber.- Persiste la escasez de dólares en Bolivia y si encuentra la divisa estadounidense se vende lejos del umbral del tipo de cambio oficial. En las calles, el relato oficial de que todo está normal no encuentra eco. La cotización fluctúa desde Bs 7,40 para la compra, hasta 7,55 para la venta. Desde el sector empresarial informaron que la escasez es real. Incluso, los bancos subieron el porcentaje en el cobro de comisiones para las transferencias en moneda extranjera. Desde marzo, Bolivia registra una demanda inusual de dólares. El Gobierno dijo, inicialmente, que este requerimiento era impulsado por rumores de redes sociales y opiniones de analistas que cuestionan la política económica del presidente Luis Arce. La situación recrudeció cuando comenzaron a registrarse largas filas en bancos en demanda de esa divisa. Para frenar esta situación, el Banco Central de Bolivia (BCB) decidió vender la moneda de forma directa. Esto no calmó la desesperación de la gente que por varios días siguió formando filas. Esto hizo que el dólar, según un sondeo realizado por EL DEBER entre librecambistas, sobrepase la cotización fijada desde 2011, de Bs 6,86 para la compra y 6,96 para la venta, y llegue hasta Bs 7,80 para la venta. La situación se apaciguó un poco con la aprobación de la Ley del Oro, que busca monetizar el oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que se encuentran en un nivel muy bajo. Hasta febrero, según el último reporte del ente emisor, las reservas llegaban a $us 3.538 millones, pero solo $us 327 millones están en divisas. Cotización en las calles Tras la aprobación de esta norma la cotización dejo de subir y tiende a mantenerse, según pudo verificar EL DEBER, entre Bs 7,40 y 7,50 para la venta. No obstante, algunos librecambistas indicaron que podría bajar hasta en Bs 7,30. “Con eso de la ley de oro y los controles, el precio bajó un poco, pero cuesta encontrar dólares”, cuenta un librecambista que pidió no ser identificado. En las casas de cambio la moneda escasea. La gente prefiere vender sus dólares a los librecambistas, que dan un mejor precio. En declaraciones a diferentes medios, el vicepresidente del BCB, Óscar Ferrufino, dijo que la venta de dólares en oficinas de esa institución se normalizó, por lo que volvieron a atender en su horario normal, de 8:30 a 16:30. El horario ampliado, era de 7:30 a 2:00, pero ante la baja cantidad de gente y la desaparición de las largas filas, el ente emisor decidió suspender la medida. “Ya no hay filas en el Banco Central”. Los dólares “se venden mediante fichas que se sacan a través de internet y se ha vuelto al horario normal. Las ventas se realizan en forma diaria”, afirmó. Tarea morosa La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) está al tanto de que sus empresas asociadas no cuentan con la provisión usual de dólares observada antes de febrero de este año, “ni para realizar retiros de las propias cuentas en las entidades financieras, porque éstas devuelven los recursos captados en fracciones reducidas”. El Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec), dependiente de la Cainco, informa que, en este contexto, “es difícil conseguir divisas para realizar importaciones. Si bien la banca realiza un importante esfuerzo en colocar (a las empresas) en la lista de espera se debe aguardar para que éstas puedan concretar los pagos a los proveedores”. “A manera de conclusión, conseguir dólares en el mercado local es imposible. Las entidades financieras no cuentan con esos recursos”, aseguran desde la entidad. La organización empresarial señala que mensualmente el sector importador necesita $us 720 millones. En promedio, detalla, las compras de bienes de consumo superan los $us 190 millones; mientras que las adquisiciones de materias primas (sin combustibles, que casi en su totalidad son gubernamentales) bordean los $us 340 millones y las compras de bienes de capital alcanzan los $us 190 millones. “Conseguir dólares mes a mes no sólo se ha convertido en una tarea morosa, sino también costosa”, agrega el Cebec. Durante varios meses las empresas, según la entidad, fueron ajustando sus márgenes bajo el supuesto de que el shock iba a ser transitorio. Sin embargo, si la falta de divisas persiste, ello empezaría a traducirse en incrementos en los precios de los productos importados o en un eventual desabastecimiento de éstos por la falta de divisas para pagarlos. “La aprobación de la Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas ha servido temporalmente para moderar las expectativas de devaluación y el requerimiento de divisas”. No obstante, “mientras no se adopten medidas para conseguir genuinamente más divisas para el país, la situación de escasez continuaría en adelante”, alerta la institución. Impacto La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) es más optimista y asegura que la provisión de la moneda estadounidense se está normalizando de manera paulatina. Rolando Kempff, presidente de esta entidad, dijo que el cronograma de entrega de divisas al empresariado se cumple en un 80%. “Se está normalizando paulatinamente (la venta de dólares) y esperamos que se llegue a normalizar completamente. El tipo cambio se mantiene, es el que está en pizarra (6,96 para la venta) y esperamos que se mantenga así en adelante. El cronograma se está cumpliendo en un 80%”, indica Kempff. Antonio Rocha, presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), sostiene que el requerimiento de dólares en los bancos es regular y en función a la disponibilidad de la divisa que tengan los bancos. “No se deja de atender (la demanda), pero si hay demora en la programación de entrega”, señala. Otro de los problemas, según Rocha, es el costo de la transferencia de las divisas al extranjero, que aumentó más de cuatro veces. “De un promedio de 2% por comisión de trasferencia subió entre un 8% y el 10%, incluso en algunos bancos a un poco más”, asegura. Rocha menciona, además, que el sector empresarial dio varias sugerencias al Estado para mejorar esta situación. Entre las ideas que nacieron de su sector están: expandir la disponibilidad de gas natural para el sector vehicular y apurar el desarrollo de biocombustibles. “Con eso hay un ahorro de un 12% en el uso de divisas para importar combustibles”, apunta. En esa línea, añade que su organización plantea liberar las exportaciones para tener un mayor flujo de dólares. Desde 2008 el Estado limita las ventas externas. Situación El especialista en finanzas Jaime Dunn asegura que el país sigue afectado por la falta de dólares. En este escenario, afirma que la Ley del Oro aprobada por el Legislativo tuvo un efecto “netamente psicológico”, que ha hecho que el tipo de cambio paralelo baje, dado que en algunas regiones fronterizas el valor de la divisa rozó los Bs 8. Empero, según Dunn, la Ley del Oro no incrementará las reservas internacionales porque solo cambiará oro por dólares. “No se sabe cómo entraran esas divisas al sector privado”, ya que el BCB seguro los usará para pagar deuda. Para él, la única forma de ingreso constante de dólares que tiene el país son las exportaciones, “pero ahora los exportadores están cuidando sus dólares”. Agrega que esta situación ha hecho que aparezca hasta tres tipos de cambios: el oficial, el paralelo que está en las calles y el que se da en las ciudades fronterizas. Para José Gabriel Espinoza, exdirector de BCB, el aumento de las comisiones de transferencias en dólares es una muestra clara del problema que tienen los bancos para conseguir divisas y las limitaciones que tienen de vender con la cotización oficial. “Estamos ante un proceso de devaluación que no ha sido reconocido por el Gobierno”, subraya. El BCB informó a EL DEBER que logró cubrir la demanda de dólares de la población, tras haber implementado una estrategia que permite, de manera ordenada y programada, la venta directa de esta divisa a personas naturales a través del Banco Unión, una entidad financiera que tiene cajas disponibles en el edificio central del BCB en la ciudad de La Paz y agencias específicamente designadas en las capitales de Cochabamba y Santa Cruz. Desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indicaron que las entidades están coordinando periódicamente la provisión de dólares con el Banco Central, ajustándose a su disposición, para la posterior atención de los requerimientos del público.