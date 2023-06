Evo teje alianzas con organizaciones de base que lo respaldan como candidato para 2025-2030





04/06/2023 - 08:13:20

Brújula Digital.- Después de que el llamado Pacto de Unidad marcó distancia de Evo Morales, éste comenzó a tejer alianzas con organizaciones sociales de base con miras a su candidatura a la presidencia para el periodo 2025-2030. En las últimas semanas, el jefe del MAS sostuvo varias reuniones con organizaciones sociales o sindicatos que antes engrosaban las grandes organizaciones. El llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) fueron los principales aliados de Evo Morales cuando ostentaba la presidencia de Bolivia, pero su salida del poder marcó la ruptura de éstas. Ambas dieron su respaldo al actual presidente Luis Arce y como aliados tiene cuotas de poder. La COB fue más allá y solicitó al Mandatario que pueda formar parte de las evaluaciones de sus ministros. Morales, quien asegura que el MAS ya no está en el gobierno de Arce, hizo del trópico de Cochabamba su cuartel general, aunque no tiene un palacio. Las seis federaciones de productores de coca, que preside, se han convertido nuevamente en su centro de operaciones. Desde allí cumple una agenda intensa que incluye presencia en redes sociales, los medios, la formación ideológica a través de talleres políticos y un sinfín de reuniones, y concentraciones de movimientos sociales leales a su liderazgo. Sostiene reuniones con dirigentes de sectores sociales que no comulgan con el Pacto de Unidad, organiza almuerzos con los peces tambaquí que cría, participa de sus programas radiales los domingos y ocasionalmente participa de producciones televisivas sobre él como el que recientemente fue filmado en Orinoca, Oruro. En las últimas semanas ha sostenido encuentros con las "juventudes del MAS" del departamento de La Paz que, según publicó en sus redes sociales, le dieron respaldo para que pueda postular a la presidencia en las elecciones de 2025. También se reunión con dirigentes de 16 provincias del departamento de La Paz, líderes de cooperativas mineras del norte de Potosí, dirigentes campesinos de Caracollo (Oruro) y hoy degustó una parrillada de "tambaquí" con los dirigentes de la federación de cooperativas mineras del departamento de Oruro. La dirección de su partido, del que también es presidente, ya ha expresado que Morales será candidato del partido y también mandatario de Bolivia. Cuando ocurra esto, según advirtieron, cobrará cuentas pendientes de los llamados "renovadores" en el gobierno de Arce que ignoraron sus recomendaciones y "atacaron" al "líder indiscutible" e "histórico". Morales, como parte de su agenda, ha visitado lugares como Corque, Orinoca(Oruro), Copacabana, Chuma, La Asunta, Chayanta (Potosí), Yapacaní (Santa Cruz) y otros municipios para sostener encuentros políticos con las organizaciones.