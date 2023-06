Parlamentarios piden informes y exigen destitución de Del Castillo por droga a España





03/06/2023 - 19:38:31

Los Tiempos.- Los senadores de Creemos Centa Rek y Henry Montero remitieron peticiones de informe escrito a cuatros entidades del Gobierno, con el objetivo de identificar a los responsables del envío de un cargamento de casi 500 kilos de droga a España. En tanto, los oficialistas exigen la renuncia de dos ministros. "Solicitamos se remita la presente petición de informe escrito ampliatorio al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que, a través del gerente ejecutivo de Boliviana de Aviación, responda a las interrogantes adjuntas en el plazo establecido en el reglamento", dice la carta dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga consideró que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y de Obras Públicas, Édgar Montaño, deben renunciar a sus cargos porque no están cumpliendo con su tarea de luchar contra el narcotráfico "Lo que se debe hacer es procesar, identificar y detener al pez gordo que ha comandado esta droga y al mismo tiempo se debe identificar a las autoridades de alto nivel de BoA y del Ministerio de Gobierno que han sido cómplices, incluso debe rodar la cabeza de Eduardo Del Castillo porque no está haciendo un trabajo eficiente", afirmó. El viernes, la Policía aprehendió a dos funcionarios del aeropuerto de Viru Viru porque presuntamente fueron los encargados de cargar casi media tonelada de cocaína en un vuelo contratado por BoA, con destino a Barajas España. Al respecto, el diputado del bloque 'evista' del Movimiento al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas consideró que la aprehensión de ambas personas es una burla porque no son los que enviaron el cargamento, dijo que las investigaciones deben estar dirigidas contra los peces gordos del narcotráfico. "Los presentan como si fueran grandes trofeos, los señalan como grandes culpables, pero en realidad no son ellos nomas, deben agarrar a los peces gordos del narcotráfico y estos pueden estar camuflados en el Gobierno. A eso deben apuntar las investigaciones", manifestó. Durante la presentación de los funcionarios vinculados con ese envío, Del Castillo, en dos oportunidades, admitió que no tienen la plena certeza si ambos aprehendido están involucrados en otros envíos de sustancias controladas hacia España. De acuerdo con el video que se presentó, se observa cómo los dos sujetos rompen el precinto de seguridad de las cajas para ingresar el cargamento de cocaína, esa grabación ayudó a identificar a los supuestos responsables. Informe La petición de informe escrito está dirigido a la dirección de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Boliviana de Aviación (BoA), Aduana Nacional, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), aunque esta institución deslindó responsabilidades anteriormente, y al Ministerio de Gobierno. Entre las preguntas dirigidas a Del Castillo, los parlamentarios piden que explique el procedimiento para ejecutar los operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en los aeropuertos del país, para identificar los posibles cargamentos de droga. Además, se solita la información de las acciones que se tomaron en la FELCN a raíz del hecho, también se solicita una explicación sobre las tareas de coordinación entre la fuerza antinarcóticos y la Asuana Nacional.