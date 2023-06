Avasalladores sueldan las puertas de DDHH ante inacción de la Policía y la Fiscalía





03/06/2023 - 19:37:13

Página Siete.- El grupo de personas que ayer allanó y tomó por la fuerza las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), soldó las puertas del recinto ante la inacción de la Policía y del Ministerio Público. La denuncia por el allanamiento fue presentada ante la Fiscalía, ayer por la mañana, pero hasta este sábado ningún fiscal ni investigador se presentó en el lugar. “Uno de los comandantes que vino nos dijo que hay cuatro policías que hacen resguardo de la puerta trasera y que no permiten el ingreso o salida de nadie, pero esta mañana los vecinos nos informaron que no hay guardias y que la gente entra y sale sin problema. Cambiaron las chapas de esas puertas y ayer soldaron las rejas en la parte delantera, pese al pedido de la gente que le exigía a los policías que hagan algo, ni se inmutaron”, informó a Página Siete Digital el asistente de la oficina central de la Apdhb, Armando Camacho. El activista recordó que el allanamiento comenzó el viernes a las 10:00 aproximadamente, cuando varias personas se hicieron pasar por supuestas víctimas de una estafa y pidieron apoyo de la Apdhb. Sin embargo, una vez dentro, se les sumó otra cantidad de mujeres, que entre insultos y agresiones desalojaron a todas las personas que trabajaban en el lugar. La presidenta del Apdhb, Amparo Carvajal, presentó la denuncia una hora después ante la Fiscalía, con fotos de lo sucedido, pero a las 12:00 patrullas de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), llegaron al lugar, al mando del subcomandante de la Policía de La Paz, coronel Silvio Terrazas. Sin embargo, no frenaron el allanamiento, por el contrario protegieron el recinto para impedir que los ciudadanos, que protestaban por la toma ilegal, ingresen. La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar presentó una segunda denuncia, contra Remberto Cruz y Édgar Salazar, que promueven una Apdhb paralela y afín al MAS. La legisladora reprochó la actitud de los policías por coordinar sus acciones con los allanadores. Camacho informó que hasta hoy al mediodía no se presentó ningún fiscal o investigador por ninguna de las dos denuncias, pese a que el delito está en proceso y es flagrante. Carvajal realizó una vigilia hasta la 01:00 de este sábado, pero a pedido de 20 de activistas que la acompañaron hasta esa hora se retiró del lugar, para evitar que se afecte su salud. Los jefes policiales, que están a cargo de las patrullas, informaron a Camacho que esperan una orden judicial para actuar, la cual cree que no llegará. Lamentó que solo les quede vigilar los ingresos para impedir que se roben los objetos de valor de la Apdhb. Camacho anunció que el lunes los funcionarios de la Asamblea se presentarán para trabajar y atender los casos de violaciones de derechos humanos que se reciben a diario. Convocaron a la ciudadanía a apoyar la retoma de sus oficinas. Legisladores del MAS, como Deysi Choque y Sandro Ramírez, justificaron el allanamiento con el argumento de que la Apdhb, supuestamente, no actuó contra las vulneraciones que se cometieron en 2019, luego de la renuncia de Evo Morales, a raíz de las denuncias del fraude electoral. En esa línea, señalaron que Carvajal fue parte del supuesto “golpe”. En cambio, el diputado Ramiro Venegas, del ala evista, ve que hay un allanamiento y pidió actuar a la justicia y al Ministerio Público.