El dólar blue se instala en las casas de cambio de Tarija





03/06/2023 - 09:14:38

El País.- Cuando el Banco Central de Bolivia (BCB) en su plataforma oficial señala que el tipo de cambio del dólar se encuentra a 6,96 bolivianos para la compra y venta, un mercado paralelo, generado por las casas de cambio, ofrece a la venta la divisa americana hasta en 7,70 bolivianos, mientras que la compra promedia por los 7 bolivianos. Esta situación deja en evidencia que en Tarija ya se ha instaurado el “dólar blue”, que es la moneda estadounidense comprada ilegalmente en el mercado informal o mercado negro, que en efecto, registra un tipo de cambio que se encuentra muy por encima del dólar oficial. En un recorrido que se hizo por al menos seis casas de cambio que se encuentran en pleno centro de la ciudad de Tarija (sobre las calles Bolívar, Daniel Campos y La Madrid), El País ha podido constatar que las casas de cambio ofrecen la divisa americana entre 7,40 bolivianos, hasta los 7,70. Los librecambistas hasta ofrecen “hacer precio” si es que la compra supera los 1.000 dólares. A diferencia de lo que ocurría en el mes de marzo, cuando las casas de cambio ponían límites a la compra de dólares e incluso decían que había “escasez”, actualmente ofrecen la venta sin límites, e incluso ironizan señalando que sólo en los bancos ponen “límites a la venta”. Una de las personas que se encontraba comprando dólares, al ser consultada de por qué no acude al banco para poder adquirir la divisa americana a un precio más bajo, argumentó que en las entidades financieras siguen poniendo cupos a la venta de esta moneda y por la urgencia que tiene es que no le queda otra alternativa que acudir donde los librecambistas. ¿Sin control? La comercialización del dólar con un precio por encima del oficial, deja en evidencia la falta de controles por parte de las autoridades competentes para frenar el agio y especulación de la moneda americana. Si bien esta tarea se lo realizó en los primeros días de mayo, de ahí en más no se efectuaron. Tomando en cuenta que en estos operativos participaba activamente la oficina del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, El País intentó contactar con los técnicos de esta repartición para conocer las actividades que están desarrollando frente a esta situación, sin embargo, estos han evitado brindar declaración al respecto. Cabe recordar que en los operativos realizados en el mes de mayo, en Tarija se han aprehendido a tres personas acusadas por los delitos de agio y especulación por vender dólares a un precio muy por encima al cambio oficial. Estas tareas se realizaron en los primeros días, de ahí en más no se ha evidenciado otras tareas de control.