Juristas ven inviables las judiciales pese a normativa que las garantiza





03/06/2023 - 09:05:28

Los Tiempos.- Las elecciones judiciales previstas para noviembre de este año son inviables, pese a la aprobación de una ley transitoria por el Senado, coincidieron constitucionalistas, politólogos y políticos. La ley transitoria aprobada el jueves en la Cámara de Senadores fija un plazo de hasta 70 días para la preselección de los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y de hasta 120 días para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice los comicios. El abogado constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera explicó que la aprobación de la ley transitoria no resuelve el problema de fondo para viabilizar la elección de magistrados. Señaló que el problema de fondo es el reglamento que regula la preselección de candidatos porque infringe la Constitución Política del Estado (CPE). “Está hecho (el reglamento) a la medida del partido en función de Gobierno e impide la participación de los profesionales que no tengan afinidad con el MAS”, sostuvo. Además, advirtió que no se puede prorrogar el mandado de los magistrados y tampoco se puede realizar una designación transitoria “sin burlar la Constitución”. La politóloga María Teresa Zegada advirtió que el escenario es incierto porque existen trabas que van apareciendo, una detrás de la otra. “Hay mucha sospecha de que se quiera frenar el proceso porque en comicios anteriores lograron allanar el camino para concretar las elecciones judiciales”, cuestionó. A juicio del diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, existe un plan urdido entre el Gobierno, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el TSE para inviabilizar las elecciones judiciales. “Puede surgir un decretazo o una ley corta para designar a nuevos magistrados o para prorrogar su mandato, están al margen de la CPE y sería una triangulación perfecta de la para salidas de facto”, indicó. Sobre el desarrollo de las elecciones judiciales, la vocal del TSE Dina Chuquimia aseguró que hay un “tiempo prudente” para su realización a fines de noviembre, considerando que la nueva norma reduce los plazos de preselección de candidatos. Recordó que el Órgano Electoral pidió un plazo de al menos 120 días para la realización de las judiciales; sin embargo, “asumo que estos 100 días (de plazo) que otorgan al TSE son para ejecutar un calendario electoral que vaya a culminar en la última semana del mes de noviembre”. Procedimiento El artículo 3 del proyecto normativo establece que el reglamento de la preselección de los candidatos será elaborado por las comisiones respectivas, para posteriormente ser aprobado por una resolución de la Asamblea Legislativa. Desde el 28 de abril, el proceso de preselección de candidatos a magistrados fue suspendido —por segunda vez— por decisión del auto constitucional 186/2023 que emitió el TCP.