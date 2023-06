Comunidad Ciudadana dice que la senadora Salame ya no representa a la alianza





03/06/2023 - 09:00:04

El Deber.- Una carta firmada por ocho dirigentes de la alianza Comunidad Ciudadana, dan por concluida la relación política y orgánica con la senadora, Silvia Salame, luego que esta votara y justificara su rechazo a la censura del ministro de Justicia, Iván Lima el pasado 30 de mayo. “Le hacemos conocer que, a partir de la fecha de esta carta, respetando su voluntad pública y explicita de que no se considera parte de la Alianza Comunidad Ciudadana; sus actuaciones y decisiones en el plano interno y en el externo de la ALP, las consideramos ajenas a nuestra organización, tanto en lo orgánico, como en lo político”, señala la parte final del comunicado que lanzaron los dirigentes de CC. El 30 de mayo la senadora chuquisaqueña votó contra la censura al ministro de Justicia, Iván Lima, lo que provocó la protesta de la bancada de CC, pues la jefa de bancada, Andrea Barrientos, dijo que hubo un acuerdo interno de todos los legisladores para votar contra Lima. En un comunicado público, Salame dijo que ella se debe a sus electores de Chuquisaca y no a un partido, también dijo que puso en conocimiento de sus compañeros que ella votaría contra ese acto de fiscalización. “Cualquier votación en la ALP que se aparte de las líneas oficiales de la Alianza, asumidas democráticamente para cada caso con la mayoría de los asambleístas de CC presentes en la respectiva reunión de definición de línea, es una actuación por fuera de la Alianza, llevada a cabo como asambleísta independiente”, le recuerda otra parte de la carta. El documento lleva la firma del jefe partidario, Carlos Mesa, Édgar Guzmán Jáuregui, Rodrigo Paz Pereira, Ximena Valdivia Flores, Wálter Villagra Romay, Andrea Barrientos, Enrique Urquidi y de Luis Seoane Flores. Fue emitida este viernes y comunicada a la senadora Salame. CC enfrenta una serie de deserciones de sus legisladores en cada sesión de interpelación o aprobación de leyes. El pasado 22 de abril, 12 parlamentarios de CC y ocho legisladores de Creemos sumaron sus votos a los que necesitaba el MAS para aprobar el proyecto de ley del oro. La dirigencia de la alianza los acusó de tránsfugas, sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna denuncia o un proceso interno contra los supuestos tránsfugas. La carta que dirigió CC a Salame también indica que la censura no solo era por el acto interpelatorio, sino que se debía considerar el papel del ministro Lima en otros actos y en su afán de procesar a los que fueron actores de los sucesos de 2019. “No estaba referido únicamente a la elección judicial, sino también a la vulneración de los derechos y garantías fundamentales de procesados y perseguidos políticos, por parte del Gobierno nacional, que utiliza a fiscales y jueces como un martillo de represión y anulación de la oposición política y de la disidencia social y ciudadana, usando entre otros elementos el argumento falaz e inaceptable de que en 2019 hubo un golpe de Estado”, recuerda otra parte de la carta. Al mismo tiempo le recuerdan que en lo referido a la elección judicial, el Gobierno rechazó todas las propuestas de CC, incluidas las de la senadora y afirman que es el propio Gobierno el que está saboteando ese proceso.” Con estos antecedentes, la censura al ministro de Justicia estaba por demás justificada”, le dijeron a la senadora.