Denuncian que 65 militares venezolanos ingresaron al país sin autorización del Legislativo





02/06/2023 - 17:14:21

Los Tiempos.- El abogado y exmilitar Omar Durán denunció que en las últimas horas ingresaron al país 65 militares venezolanos sin autorización. El presidente de la Comisión de Gobierno de Defensa y Fuerzas Armadas (FFAA) de la Cámara de Diputados, Freddy Velásquez, indicó que la entrada de los extranjeros fue irregular y están solicitando informes. El abogado y exmilitar explicó que los 65 militares venezolanos son de las cuatro fuerzas de Venezuela: Ejército, Aérea, Armada y Guardia Nacional Bolivariana. Todos arribaron el 30 de mayo, en primera instancia, al aeropuerto Internacional Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz, luego tomaron otro vuelo con destino a la ciudad de La Paz. "Lo que he podido investigar, y hasta ahora los parlamentarios no tienen conocimiento del ingreso de los 65 oficiales de alto rango (...), son situaciones complejas. No sabemos el porqué (de su visita), si vienen a doctrinar a nuestros oficiales, si vienen a hacer algún tipo de plan para ver nuestros recursos naturales. Creo que, en cualquier situación que uno puede agarrar y analizar, esto es una traición a la patria", denunció Durán a la ANF. El jurista señaló que los militares extranjeros se quedarán 10 días y el exministro de Gobierno Hugo Moldiz participó junto a ellos en una actividad. Este medio se comunicó con la exautoridad y confirmó que estuvo en una conferencia junto a los uniformados venezolanos, pero argumentó que sólo se trata de un "intercambio" entre países. "He dado una conferencia que no ha sido ni clandestina, ni oculta, a militares bolivianos y venezolanos. La presencia de estos militares venezolanos son parte de intercambio que se registra entre un Estado y otro; por lo tanto, Omar Durán quiere hacer un uso político de esto", aseguró Moldiz. El exministro argumentó que estos "intercambios de experiencias militares" son de hace varios años. Recordó que antes del 2006, militares norteamericanos venían "cuando les daba la gana" a reunirse con sus pares bolivianos en función de la "doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos". "Este país ha cambiado desde el año 2006, los bolivianos están escribiendo otra historia. Por lo tanto, tiene tanto derecho de hacer intercambio de experiencias con los ejércitos que quieran del mundo; más allá, la verdad me parece medio ociosa, medio mediáticamente darle tanta importancia", señaló la exautoridad. El presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas (FFAA) de la Cámara de Diputados indicó que no les solicitaron ni informaron sobre el ingreso de militares venezolanos a territorio boliviano. "No tenemos conocimiento sobre el tema, estamos pidiendo información para que puedan remitirnos esos informes (...), pero la norma indica que ellos deberían solicitar, aquí a la Asamblea Legislativa, para el ingreso de cualquier (militar, para saber) si es una misión especial. Por lo mismo, no tenemos ninguna solicitud, sería irregular el ingreso de estos militares", argumentó Velásquez. El abogado y exmilitar indicó que tiene información sobre la llegada de otro contingente de militares venezolanos que sobrepasaría los 100 efectivos, el arribo estaría previsto para el 10 de junio. "Estos militares van a estar por 10 días y les queda siete días más. Tengo entendido que el 10 de junio ingresará otro contingente de militares que también son venezolanos. Lo interesante es que cualquier persona puede ingresar a nuestro país, pero cumpliendo la normativa, las normas son para cumplirse. Que vengan militares de Irán, China, Estados Unidos, pero que la Asamblea Legislativa autorice", sostuvo Durán. El artículo 158 de la Constitución Política del Estado, numeral 22, indica que la Asamblea Legislativa debe autorizar excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extrajeras determinado el motivo, el tiempo y la permanencia.