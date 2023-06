Diosdado Cabello afirma que Boric es un bobo y actúa como el borracho impertinente de la fiesta





02/06/2023 - 15:25:42

RT.- El político venezolano Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que el presidente de Chile, Gabriel Boric "es un bobo" y que es igual al "borracho impertinente" que aparece en las fiestas para llamar la atención y dañarlas. "Boboric, el bobo mayor. En las fiestas siempre hay un borracho impertinente, Boboric es el borracho impertinente, [...] es un bobo con malas intenciones, es un bobo que fue a faltarle el respeto, primero al presidente Lula y al pueblo brasileño", expresó Cabello en su programa televisivo 'Con el mazo dando' que transmite el canal estatal VTV. La declaración del dirigente venezolano fue en respuesta a las palabras que dio Boric a la prensa en Brasilia, tras salir de la cumbre de presidentes de América del Sur que se celebró el martes, y en las que dijo que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se equivocaba al explicar que las publicaciones de los medios sobre la situación en Venezuela son parte de una narrativa construida para tergiversar la realidad del país suramericano. Según Boric, la situación de derechos humanos en Venezuela, "no es una construcción narrativa" sino "una realidad que es seria" y por eso difiere con Lula y se lo manifestó "de frente" a su par venezolano, Nicolás Maduro, durante la Cumbre. La postura de Boric ante la situación venezolana fue criticada por Cabello, porque considera que el mandatario chileno se pliega a la línea mediática dictada por EE.UU. contra Venezuela y lo pone en evidencia sobre lo que realmente defiende a pesar de que se define como un "presidente de izquierda". "Ya no es necesario que la gente diga que él trabaja para los gringos, ya es evidente que trabaja para los gringos [...] es un presidente disfrazado, que los grupos económicos financieros pusieron para que el pueblo no dijera nada. [...] Hoy gobierna para las élites, y se atribuye ser de izquierda, es el disfraz que tiene puesto", señaló. "El gafo gobernando para las élites" Cabello comentó que a Boric "se le olvidó cómo llegó a la Presidencia" de Chile y que los chilenos confiaron en él para lograr un cambio en el país. Cuando estaba el expresidente Sebastián Piñera comenzaron los disturbios por las tarifas del metro, Boric "acompañó" las protestas, agregó. Sin embargo, tras asumir la jefatura de Estado, dijo Cabello, Boric "traicionó" a esa misma gente que acompañó en las manifestaciones y sobre el exmandatario no dice nada. "Ahora ni con el pétalo de una rosa toca a Piñera", dijo. "Bobo eres y bobo te quedaste, y serás el bobo de la partida, el bobo de la fiesta. En Chile le dicen 'merluzo' (un coloquialismo que según la RAE significa "hombre bobo o tonto"), [...] el pueblo lo define así, el gafo gobernando para las élites y se olvida del pueblo", agregó el dirigente revolucionario venezolano. Con su declaración en Brasilia, comentó Cabello, Boric "quedó en evidencia que es un bobo, alguien que no le importa para nada la unidad de los pueblos del Sur, [...] que trabaja para el imperialismo, es funcionario del imperialismo y todo lo que hace es para que lo evalúen allá en el Norte, porque no le importa ese pueblo que lo eligió".