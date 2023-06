Pary advierte: No habrá impunidad para quienes agredan física, psicológica o sexualmente a menores





02/06/2023 - 15:15:49

Ningún delito de violencia física, psicológica o sexual, cometido por maestros de unidades educativas fiscales, privadas o de convenio quedará impune y se aplicarán acciones administrativas y penales correspondientes, advirtió este viernes el ministro de Educación, Edgar Pary. “Tenemos personal exclusivamente penalista haciendo seguimiento a estos casos. No pueden haber hechos de esa naturaleza, se debe castigar como indica el procedimiento no solamente en las unidades educativas fiscales, sino también en las privadas y de convenio”, informó el ministro en conferencia de prensa. Aseguró que las normas se aplicarán se trate de clérigos o educadores del ámbito católico, o del plantel docente y administrativo del Sistema de Educación Plurinacional. Explicó que estos casos de violencia al constituirse en delitos pasan al Ministerio Público. “Como Dirección Departamental de Educación o Ministerio de Educación hacemos seguimiento con los procesos administrativos, pero los tipos penales deben pasar a las instancias correspondientes”, remarcó. Recordó que el Decreto Supremo 1320 modifica el parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo 1302 y establece: que “El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor”. Actualmente, se conformó una Comisión de la Verdad que investigará los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en contra de niñas, niños y adolescentes en Bolivia. En ese sentido, Pary remarcó que el Ministerio de Educación revisa los acuerdos con las unidades educativas de convenio que son administradas por la Iglesia Católica en el país.