Testigo afirmó que uno de los hijos de Colodro fue víctima de amenazas





02/06/2023 - 08:10:02

Página Siete.- De acuerdo a la declaración que ante la Fiscalía hizo un amigo y compañero de trabajo, uno de los hijos del exinterventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro, recibió amenazas a pocos días de que él asumió el cargo en Santa Cruz. Detalló que esto había influido en el estado anímico de Colodro y que incluso trataron de que consulte a una psicóloga. “El domingo 30 de abril él (Colodro) fue a visitar a mi familia (hijos esposa) y nos vimos el 1 de mayo para trabajar, donde note en él una disminución anímica, me dijo que le habían escrito a su hijo en sus redes sociales, para amenazarlo y que se sentía preocupado. Yo le vi preocupado y le sugerí que hable con el director de la ASFI (Reynaldo Yujra), además me dijo ‘¡no sé porque he aceptado este puesto si he tenido una buena carrera, porque me he metido en este problema!’”, declaró Rodrigo Hoz de Vila Barbery. El testimonio fue revelado por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, la noche del 30 de mayo, durante la conferencia de prensa que dio para hacer conocer que, según la investigación de la Policía y la Fiscalía, Colodro decidió quitarse la vida al lanzarse desde el piso 15 del edificio Amabassador y no fue víctima de una agresión por terceras personas. Durante su exposición, se proyectaron fragmentos de los testimonios que brindaron los allegados de Colodro ante el Ministerio Público. Página Siete consultó al abogado que en primera instancia representó a la familia de Colodro, Jorge Valda, sobre la veracidad de la amenaza que se dio contra el familiar del exinterventor, pero éste no atendió las llamadas ni respondió los mensajes. Sin embargo, exfuncionarios del ex Banco Fassil confirmaron a este medio que Colodro había comentado sobre estas amenazas. Con el mismo tono preocupado trataba de confirmar de dónde procedían las mismas. Las fuentes, que prefieren no ser identificadas, detallaron que en esos días ya se habían encarcelado a varios de los exejecutivos de Fassil y la respuesta más lógica era que provenían de los involucrados en los casos de créditos vinculados. Si bien varios le mencionaron que los grupos empresariales de Santa Cruz tenían grandes intereses, Colodro dio referencias de la presión que tenía de sus superiores: “viene de arriba”, les dijo de forma escueta. Psicóloga “Yo noté que dejó de comer. Incluso la comida que yo llevaba no comía y lo dejaba de lado, llegando a bajar de peso entre ocho kilos, recuerdo que había mucha presión laboral, el 22 de mayo de 2023, cuando Carlos estaba sentado con Claudia Corrales, yo entré a su oficina, donde nos mencionó a ambos que se sentía deprimido. Ante ello, yo, como compañero de trabajo, hablé a una compañera sentimental de la universidad, quien es psicóloga, para que lo ayude a mi compañero de trabajo Carlos”, señala otra parte del testimonio de Hoz de Vila. “Grave” Según Del Castillo, fueron varias personas notaron el estado depresivo en el que Colodro se había sumido, y que la redacción de la nota póstuma que dejó escrita en su agenda, la noche que decidió suicidarse, el 27 de mayo, lo confirmaba. “Me engañaron. Me dieron la espalda. Me mataron. Ha llegado el momento de decir BASTA a este infierno que me tocó vivir desde el 26 de abril (día que Yujra lo posesionó en el cargo), un mes que parecieron 100 años de sufrimiento. Sólo recibí críticas y hasta el extremo de evitar contestar mis llamadas, vaya uno a saber ¡por qué!”, dice la primera parte de nota. Luego del informe de Del Castillo, la diputada del MAS, Deysi Choque, relató que días antes de su muerte, ella tuvo un breve encuentro con Colodro. La legisladora dijo que no tiene elementos para dar una opinión sobre el estado psicológico, durante su breve conversación primero le dio la impresión de ser una persona tranquila, pero al final cambió el tono. “A la hora despedirse me dijo, ‘necesitamos reunirnos, a solas, para comentarle lo que hay por detrás y esto va a estar grave’, es lo que me mencionó más de una vez, ‘va estar grave’”, dijo Choque en entrevista con DTV. La diputada señaló que debido sus actividades no volvió a tomar contacto con Colodro. En tanto, el exinvetigador de la Policía y abogado, Abel Loma, cuestionó la politización del caso, por la intervención de Del Castillo que, si bien está empapado con los datos de la investigación, según Loma, su lectura de los hechos sigue una línea política partidaria y deja en duda la transparencia del trabajo de los peritos. En esa línea, reiteró que la familia debe pedir una autopsia psicológica, para determinar los factores que llevaron a Colodro a tomar esa decisión. Señaló que además de investigar a su entorno laboral, una de las declaraciones que podría esclarecer lo que pasaba con la “presión” que expresó sentir el exinterventor, es la del director de la ASFI, Reynaldo Yujra. Por el momento, ni Yujra ni la familia han confirmado las denuncias de amenazas que presuntamente se dieron contra uno de los hijos de Colodro.