Asesinaron a tiros al fiscal Leonardo Palacios al salir de una audiencia en Ecuador





02/06/2023 - 07:51:17

Infobae.- Un fiscal de Ecuador fue asesinado por pistoleros en una de las ciudades más violentas del país este jueves, en la misma jornada en que la titular de la Fiscalía General del Estado recibió amenazas de muerte, informó el ente investigador. El agente fiscal Leonardo Palacios falleció “tras un ataque perpetrado hoy en su contra” en la localidad de Durán, cercana a Guayaquil, señaló la Fiscalía. Agregó que el funcionario fue atacado tras asistir a “una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato”. Mientras conducía, unos sujetos lo interceptaron y abrieron fuego. Las autoridades han reunido más de 40 indicios balísticos en el lugar del crimen. Jorge Hadathy, jefe policial de Durán, precisó a periodistas que en el auto también estaba una secretaria de la fiscalía, quien resultó ilesa. Las amenazas contra Diana Salazar El asesinato de Palacios ocurrió el mismo día que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, recibió amenazas de muerte a través de un video enviado por WhatsApp y que fue divulgado por medios locales. En él aparecen al menos seis personas armadas con fusiles y vestidas de negro y con gorras que impiden ver sus rostros. “Ya vas a cumplir años, no quiero arruinar tu fiesta matándote a tu hija”, dice la voz de hombre en el video que recibió la fiscal, conocida por haber procesado por corrupción al ex presidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017). Mientras los hombres armados apuntan sus fusiles contra el suelo también se escucha: “Si no te vas por las buenas, te vas por las malas y por las malas te mando a festejar al infierno”. Ecuador enfrenta un aumento de la violencia criminal y el narcotráfico, con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes. El año pasado dos fiscales y un juez fueron asesinados a balazos en diferentes partes del país. Tras la denuncia de las amenazas de muerte contra Salazar, el ministerio del Interior ordenó reforzar la seguridad de la funcionaria.