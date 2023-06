Fernández habla de golpe al inaugurar una obra con Arce





02/06/2023 - 07:38:11

Página Siete.- El presidente de Argentina Alberto Fernández, que ayer pisó territorio nacional, habló de la política interna de Bolivia y dijo que en 2019 hubo un “golpe”. Su declaración la hizo en presencia del primer mandatario Luis Arce y fue en el marco de la inauguración de una obra de transmisión que exporta electricidad al norte argentino. “La Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se desintegró en un tiempo; en algunos lugares del mundo, allá en el norte y gobernado por (Donald) Trump, hicieron todo lo posible para desintegrarnos; también hicieron todo lo necesario para romper la democracia en Bolivia cuando avalaron, desde la OEA (Organización de Estados Americanos) un golpe militar en Bolivia, un golpe cívico en Bolivia, también, no sólo un golpe militar”, enfatizó el mandatario del vecino país. En ese marco, Fernández, quien el 21 de abril dijo que no postulará para ser reelecto a la Presidencia de su país, expresó su pleno respaldo a Luis Arce. “Lucho sabelo, todo lo que necesites de mí, todo lo que necesites de Argentina lo vas a tener porque Bolivia es una patria hermana”, remarcó. Fernández es uno de los aliados políticos más fuertes del gobierno de Arce. Apenas empezó su mandato en Argentina en diciembre de 2019, acogió en su país al exmandatario Evo Morales como refugiado luego de que éste renunció a la Presidencia el 10 de noviembre de ese año y se fue a México donde permaneció apenas un mes. “Electroducto” Ayer, la ciudad de Yacuiba fue el escenario para un encuentro binacional de los mandatarios de Bolivia y Argentina que se reunieron junto a sus equipos para inaugurar la Línea de Interconexión Eléctrica “Juana Azurduy de Padilla”, la cual permitirá la exportación de energía de Bolivia hacia el vecino país, denominado por funcionarios argentinos como el “electroducto”. Durante el acto, Fernández dijo que esta obra permitirá dotar de energía al norte argentino, una región por muchos años postergada. “Esta energía, que produce Bolivia, que llega a sus hermanos del norte de Argentina ayudará a esta región tan postergada en el pasado. Esta energía no sólo significará mayor bienestar para las familias, sino también mayor producción para las industrias, algo tan necesario para nuestros países”, dijo. El Presidente argentino expresó el orgullo de ser el segundo mandatario de su nación en visitar Yacuiba; no obstante, el primero fue Juan Domingo Perón que arribó a la región yacuibeña en su tren presidencial el 23 de octubre de 1947. Ayer, Arce destacó la historia compartida con Argentina y expresó su deseo de que esta obra sea un nuevo hito en la relación entre ambos países. La línea de interconexión eléctrica “Juana Azurduy de Padilla” une la subestación Yaguacua en Bolivia y la subestación Tartagal, en el lado argentino. De acuerdo con la información oficial, la línea de transmisión eléctrica en 132 kilovoltios (kV) tiene una longitud de 120 kilómetros (km), 46,49 km en Bolivia y 73,88 km en Argentina, permitiendo el transporte de energía eléctrica con una potencia estimada de 120 megavatios (MW). La obra demandó una inversión de 364 millones de bolivianos. Se inició en marzo de 2018 en Bolivia y en mayo de 2019 en el lado argentino. Ambos mandatarios se reunieron en la frontera, después de participar en la Cumbre de Presidentes Suramericanos en Brasil.