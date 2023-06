El Gobierno calla sobre narcovuelo y asambleístas dicen que hay protección





02/06/2023 - 07:27:51

El Deber.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y su par de Obras Públicas, Édgar Montaño, junto a la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, no se han pronunciado sobre la incautación, en España, de media tonelada de cocaína de un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) con una aeronave alquilada de una empresa española. Parlamentarios consideran que la salida de droga se logró gracias a la “protección” al narcotráfico y una presunta red. En 2016 se reportaron dos casos que implicaban a funcionarios de la empresa estatal. “El Ministerio Público ha tomado conocimiento de oficio (del caso). El resultado de estas diligencias podrá dar si es que hay un responsable. Me imagino que en los próximos días habrá una conferencia de prensa con mayor detalle”, manifestó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz, Cristian García. El jefe policial dijo desconocer los avances investigativos y tampoco mencionó quienes se encargan del control de los cargamentos internacionales. Pero, admitió que tanto la Aduana Nacional como la Felcn tienen responsabilidad en el caso. El diputado del MAS Hernán Hinojosa señaló que presentó solicitudes de informe a los ministros Del Castillo y Montaño, además del fiscal general, Juan Lanchipa, pero en ningún caso recibió respuesta. “Al no tener respuesta del ministro de Obras Públicas, he realizado una petición de informe al ministro de Gobierno y tampoco tengo respuesta, entonces vamos a generar una interpelación”, advirtió. El 30 de mayo, la Agencia Tributaria de España reveló que en febrero llegó a ese país 478 kilos de cocaína empaquetada en bultos que estaban en el área de carga de una aeronave que habría alquilado BoA. El avión salió del aeropuerto de Viru Viru. La empresa estatal anunció la presentación de una querella penal. De acuerdo a información emitida por el periodista Jhon Arandia, BoA habría rentado un avión de Wamos Air con 15 años de experiencia en viajes y que es considerada la tercera aerolínea de largo radio de España. Henry Montero, senador de Creemos, dijo que el ministro de Gobierno debe explicar de dónde salió y cómo salió la droga. Aludió al ministro Montaño y afirmó que también debe responder sobre el control de los aeropuertos. Casos entre 2016 y 202 Entre 2016 y 2022, se registraron al menos cuatro casos de tres servidores públicos y dos exfuncionarios de BoA implicados en narcotráfico. Según reportes de prensa, en octubre de 2016, los tripulantes de BoA José Ricardo Quiroga y Miguel Ángel López fueron detenidos mientras intentaban transportar cocaína en un vuelo regular a Madrid. Ese mismo año en diciembre, Bernardo Antonio Valdivia fue detenido e imputado por actividades de tráfico de sustancias controladas y destituido de BoA. El funcionario quiso introducir droga a la cabina del avión. Los casos que implican a dos exfuncionarios de BoA, pero que no comprometen a la empresa estatal son: la detención en 2020 del piloto boliviano Aldo López Matienzo quien transportó una tonelada de cocaína en un avión que salió de Argentina hacia México. El último hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2022, cuando la Policía de Paraguay descubrió a cinco personas descargando droga de una avioneta Cessna, con matrícula boliviana CP-2769. De ese operativo, resultaron detenidos Miguel Ángel Garrido Salvatierra, expiloto de BoA, y un militante del MAS.