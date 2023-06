Viceministro Torrico critica a la Asamblea y diputado radical le responde que es un negligente





01/06/2023 - 18:57:24

Erbol.- El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, cuestionó al labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque considera que se dedica temas como la “parafernalia de interpelaciones” en lugar de aprobar créditos. En respuesta, el diputado del ala radical Daniel Rojas lo tildó de “negligente” y lo acuso de entorpecer la relación entre ambos Órganos del Estado. “Si ustedes ven bien, 19 leyes han sido aprobada aquí (en la Asamblea). Las otras son ‘nómbrese el arbolito, la papita y demás. ¿Cuál es el trabajo de la Asamblea en realidad? Yo lo cuestiono. Estamos en una parafernalia de interpelaciones al Ejecutivo y no nos estamos ocupando de lo que tenemos que ocuparnos”, criticó Torrico. Señaló que existen pendientes créditos para preinversión y desarrollo, que no están siendo aprobados por la Asamblea. Torrico evitó identificar a los parlamentarios que obstaculizan estos temas y se limitó a decir a los periodistas: “ustedes pueden ver quiénes son”. El diputado Rojas señaló que Torrico es “negligente” porque en lugar de coordinar, entorpece la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dijo que el Viceministro no tiene moral para criticar el trabajo de la Asamblea y que sus reclamos deberían estar dirigidos al presidente de Diputados, Jerges Mercado. Rojas señaló que al parecer a Torrico le perjudican las interpelaciones y le dijo que se ubique. Acusó a Torrico de poner trabas para los requerimientos de informe escrito hacia el Ejecutivo, sino imponer más burocracia, puesto que los trámites se deben realizar a través del Ministerio de Gobierno. Dijo que en vano existe el Viceministerio de Coordinación y debería eliminarse.