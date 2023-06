Evo arremete contra Choquehuanca y le recuerda que gracias al MAS llegó a la Vicepresidencia





01/06/2023 - 18:32:08

Página Siete.- El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, arremetió este jueves contra el vicepresidente David Choquehuanca y le recordó que gracias al partido azul y a la política está en ese cargo. “Hermano David Choquehuanca es vicepresidente gracias a la política y gracias al MAS-IPSP, y que haga campaña diciendo que hay que ser apolítico apartidario (...) Cómo es posible que el hermano David diga hay que ser apolíticos, apartidarios”, señaló Morales durante una ampliado en Bulo Bulo, según radio Kawsachun Coca. Mencionó que Choquehuanca desde que ingresó al Gobierno como vicepresidente se dedicó en diferentes talleres a pedir a la militancia a no ser políticos ni a tener un partido. Morales considera que esa línea no es la del MAS-IPSP, sino una doctrina del imperialismo y el capitalismo que pretenden que los pobres no hagan político. Dijo que el vicepresidente sigue esa doctrina. “Por eso digo el movimiento indígena somos anticolonialistas, antiimperialistas”, indicó. En ese sentido, el exmandatario aseguró que hay diferencias entre el MAS y el actual Gobierno de carácter ideológico, programático y ético. Morales reiteró que el gobierno de Luis Arce se está “derechizando” al decir que “no hay que tener miedo al pluralismo de ideas”. Dijo que con eso solo buscan que al interior del MAS haya una derecha. Remarcó que ya sospechaba de una derechización desde que Arce conformó su gabinete reduciendo cuatro ministerios al inicio de su mandato en 2020.