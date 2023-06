Fiscalía investiga a quién se refería Colodro en su carta póstuma y determinar si hubo instigación





Erbol.- El fiscal Néstor Torres, de la comisión que indaga la muerte de Carlos Colodro, informó que se está investigando a quiénes se refería el Interventor del ex Banco Fassil en su carta, donde expresó sus razones para quitarse la vida. “Me engañaron Me dieron la espalda Me mataron”, escribió Colodro en su nota y agregó que sólo recibía críticas y hasta le evitaban sus llamadas. La veracidad de la carta fue certificada por las pericias. “Los términos que usted refiere (Me engañaron Me dieron la espalda Me mataron) están en la carta, la cual es de conocimiento público. Efectivamente, reitero que nosotros estamos en esa indagación a quiénes hacía referencia. Una vez establecido ese extremo vamos a analizar el tipo penal que sea calificado provisionalmente”, dijo el fiscal en el programa La Mañana en Directo de ERBOL. Explicó que se está calificando provisionalmente el tipo penal de Homicidio-Suicidio del artículo 256 del Código Penal, el cual sanciona a “la persona que instigare a otra al suicidio o le ayudare a cometerlo”, con una pena de dos a seis años de cárcel. Dijo que en la indagación se establecerá si hubo instigación para el suicidio de Colodro, a efectos de establecer la vinculación o no de otras personas. “El mismo elemento de la carta hace, más o menos, referencia a terceras personas. Entonces ahí viene el tipo penal del artículo 256, que establece el que instigare o ayudare”, señaló el fiscal. Torres anticipó que se indagará el aspecto laboral, familiar y otros que pudieran tener vinculación con el hecho, para luego determinar si hubo presiones que determinaron la decisión del Interventor. “No nos olvidemos de que, por ejemplo, la función pública siempre está sujeta a controles, a supervisaciones a partir de un superior jerárquico de otros entes del Estado”, afirmó. Resaltó la importancia del flujo telefónico de Colodro para determinar a quién convocar y en qué calidad, aunque no es el único elemento para tomar en cuenta en la investigación. Consultado sobre si se convocará al Director de la ASFI, el fiscal manifestó que esto se analizará para tomar una determinación.